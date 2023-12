Radny Olsztyna ma pomysł na organizację ruchu na rondzie OKS

Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (w skrócie OKS) to skrzyżowanie ul. Bałtyckiej i Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 (dawniej Artyleryjska). Problem z nim jest taki, że obecnie każdy kierowca jeździ po nim jak mu się podoba.

Rondo OKS to jedno z największych skrzyżowań w Olsztynie. Codziennie tysiące mieszkańców miasta przejeżdża nim podczas swojej drogi do pracy lub szkoły. Problem obecnie jest taki, że organizacja ruchu w tym miejscu jest bardzo "oryginalna", a część kierowców zupełnie nie wie jak się po nim poruszać.

Obecnie zarówno z prawego, jak i z lewego pasa kierowcy mogą zjechać w dowolny zjazd. Przykładowo: wjeżdżając na rondo prawym pasem możemy skręcić zarówno w pierwszy, drugi, trzeci jak i nawet czwarty zjazd zawracając w ulicę, z której wjechaliśmy. Podobnie jest z lewym, tutaj też nie ma ograniczeń. Taka organizacja ruchu dość znacznie upłynnia czas przejazdu i minimalizuje korki, jednak jest bardzo niebezpieczna. Część kierowców jadących lewym pasem nagle postanawia zjechać z ronda przecinając prawy pas, czym zmusza jadących tam kierowców do gwałtownego hamowania. Problem ten dostrzega radny Krzysztof Narwojsz (PiS), który ma gotowy plan na rozwiązanie tej sprawy.

— Oprócz tego, że jestem radnym, to jestem również mieszkańcem Olsztyna, który mieszka i pracuje w tym mieście. Codziennie przejeżdżam przez rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej podczas mojej codziennej drogi z domu do pracy i z powrotem. Nie skłamię, jeśli powiem, że średnio kilka razy w miesiącu jestem zmuszony do nagłego hamowania z powodu "nurka", który zjeżdżając z lewego pasa wymusza na mnie pierwszeństwo. Moim zdaniem organizacja ruchu w tym miejscu powinna zostać inaczej rozwiązana, bo obecnie panuje tu "wolna amerykanka" — komentuje radny Narwojsz.

Okazuje się, że radny ma już gotowy plan na rozwiązanie tej sprawy i planuje wystosować w tym celu formalny wniosek.

— Jestem zwolennikiem tego, żeby w momencie zjazdów wprowadzić ciągłe linie, które uniemożliwią zjazd z lewego pasa i wymuszanie pierwszeństwa na osobach jadących prawym pasem. Rondo OKS jest na tyle duże, że podczas jazdy po nim można swobodnie zmieniać pasy ruchu nie tracąc wiele na płynności jazdy — proponuje radny PiS.

Jako ciekawostkę możemy podać liczbę zarejestrowanych zdarzeń drogowych na rondzie OKS w ciągu ostatnich kilku lat.

2016 rok — 80

2017 rok — 94

2018 rok — 101

2019 rok —117

2020 rok —128

2021 rok — 115

