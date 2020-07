Cukierek, psikus… albo areszt. Posłowie zajmą się projektem ustawy przeciwko Halloween

Areszt za obchody Halloween? Zajmą się tym posłowie. Do sejmu trafił projekt ustawy przeciwko popularnym zwyczajom. Jeśli wejdzie w życie, zabawa w strachy będzie nas słono kosztowała. Nawet 500 zł lub minimum dwa tygodnie za kratkami.

Strach się bać… Być może w przyszłości nie będzie można przebrać się za czarownice. Zakazane też będzie chodzenie po domach w myśl zasady „cukierek albo psikus”. Za taką zabawę będzie można trafić nawet do aresztu. Taką karę za udział w Halloween przewiduje projekt ustawy, którym zajmie się sejm. Można w nim przeczytać, że kto 31 października przebiera się za straszną postać „w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni”.

Na areszt może narazić się również rodzic lub opiekun dziecka, który na takie przebieranie się pozwala. Nawet zabawa „cukierek albo psikus” może nas drogo kosztować, bo karą za chodzenie „i pukanie po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu” jest też pozbawienie wolności lub 500 zł grzywny. Tak właśnie wynika z projektu ustawy, który trafił do sejmu z inicjatywy anonimowego obywatela. Bieg petycji nadała marszałek Elżbieta Witek. Wcześniej zaopiniują ją eksperci z Biura Analiz Sejmowych. Ustawa dotyczy wspierania tradycji narodowych Rzeczpospolitej Polskiej.



— Przecież to ograniczenie wolności człowieka! Skoro kościół rodzimowierczy został zalegalizowany, skoro pogańskie wierzenia wracają, to dlaczego zabrania się świętowania Halloween? Myślę, że politycy nie powinny się tym zajmować — dziwi się Sylwia Kruk z Olsztyna.

[...]