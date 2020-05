Przedsiębiorco, znajdź miejsce w OPNT

Trwa nabór innowacyjnych przedsiębiorstw do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To okazja, by w doskonałym otoczeniu - nie tylko eksperckim - prowadzić własną działalność gospodarczą.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny jest miejscem, w którym swoje siedziby mają najbardziej innowacyjne firmy naszego regionu. To nie tylko atrakcyjne położenie, a przede wszystkim - mnóstwo wiedzy, wsparcia i możliwości, z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy.

- Dla firm, które istnieją mniej niż 12 miesięcy dodatkowym wsparciem jest wyposażenie biur w meble i zestaw komputerowy z drukarką - mówi Beata Mędrek-Żęgota z OPNT. - Dodatkowym atutem są realizowane przez nas projekty. Początkujących przedsiębiorców wspierają w tworzeniu m.in. modelu biznesowego, strategii marketingowej czy badaniach rynku.

Te projekty to "Startup Heroes – platforma dla nowych pomysłów" oraz "Warmińsko Mazurski Startup Inkubator".

"Startup Heroes" jest stworzenie na obszarze naszego województwa korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, ekoenergetyki oraz produkcji żywności. Platforma wesprze powstanie 132 nowych przedsiębiorstw. Firma zdobędzie gotowy schemat profesjonalnego programu inkubacji, który będzie mogła powielać po zakończeniu zadania, co ma ułatwić zdobywanie nowych klientów. Program potrwa do końca sierpnia 2023 roku.

"Warmińsko Mazurski Startup Inkubator" powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu. Celem jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju działalności (do trzech lat). Partnerami OPNT w tym działaniu są Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorcy w Olsztyńskim Parku Naukowo-technologicznym mogą skorzystać z biur o powierzchni 22 mkw. i 30 mkw. - to propozycja zarówno dla firm istniejących nie dłużej, niż rok, jak i tych starszych. Do dyspozycji są też powierzchnie laboratoryjne 18, 35 i 40 mkw. A wszystko w atrakcyjnych cenach. [cennik OPNT]

Jednak - co najważniejsze - przedsiębiorcy mogą korzystać z wiedzy ekspertów, spotkań biznesowych, ale przede wszystkim nawiązać biznesowe kontakty i współpracę z firmami już działającymi w OPNT. [doradztwo biznesowe OPNT]



albo Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 612 05 00, e-mailowo: sekretariat@opnt.olsztyn.pl albo na stronie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego