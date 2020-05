Kortowiada 2020. Samorząd studencki UWM podjął decyzję w sprawie tegorocznych juwenaliów

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zapadła decyzja, na którą czekało wielu studentów i to nie tylko w Olsztynie. Kortowiady w 2020 roku nie będzie. - (...) do ostatniej chwili wierzyliśmy w to, że epidemia ustąpi i będziemy mogli wspólnie cieszyć się i świętować podczas kolejnej edycji Kortowiady - przyznają przedstawiciele samorządu studenckiego UWM.