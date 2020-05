Działkowcy zapłacą więcej za wodę

To wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który uznał, że działkowcy, to nie... rolnicy. Wyższe opłaty za wodę to pokłosie suszy, która zmusza do oszczędzania wody na wszelkie możliwe sposoby.

Działkowcy byli zwolnieni z opłat za wodę do dnia wejścia w życie ustawy — Prawo wodne. Nie zgadzają się z nową opłatą za pobór wód podziemnych przez Rodzinny Ogród Działkowy w województwie warmińsko-mazurskim. Zgodnie z decyzją dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działkowcy mieli zapłacić blisko 9 tys. zł za 30 tys. m sześc. za trzeci kwartał 2019 r.



Czytaj e-wydanie



Aby przeczytać cały artykuł, kup e-wydanie Gazety Olsztyńskiej.



Wejdź na stronę >>> kupgazete.pl lub kliknij w załączony PDF.









W środowym (6 maja) wydaniu także m.in.





Pandemia zabiera Polakom pracę

Czy wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych? Prawdopodobnie tak, zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Zasiłek miałby wzrosnąć o ponad połowę, do 1300 zł brutto. Być może pojawi się też dodatek solidarnościowy.



Polityczne szachy mają granice

Czy posłowie Porozumienia poprą ustawę o korespondencyjnym wyborze prezydenta? Jakie mogą być skutki takiej decyzji: rozpad koalicji, dymisje w rządzie? O tym rozmawiamy z Michałem Wypijem, olsztyńskim posłem Porozumienia.