Miłośnicy quadów i crossów rozjeżdżają lasy. Wzrasta liczba zarejestrowanych zdarzeń

Nie do wszystkich docierają liczne apele i przekazy strażników leśnych o obowiązującym ustawowym zakazie wjazdu do lasu. Co roku na wiosnę w Lasach Państwowych widoczny jest problem miłośników quadów i crossów rozjeżdżających lasy. Tylko w ubiegłym roku na terenie olsztyńskich lasów popełniono 3006 takich wykroczeń.

Niepodważalnym jest, że quady, motocykle crossowe, a także samochody terenowe wpisują się w wykroczenia z artykułu 161 kodeksu wykroczeń (wjazd pojazdami do lasu, parkowanie w miejscach niedozwolonych).

Skalę zagrożenia tą problematyką odzwierciedlają miejsca masowego wypoczynku, a także lokalizacja miast, takich jak Olsztyn, Ostrołęka czy Ostróda.

Tylko w ubiegłym roku na terenie olsztyńskich lasów popełniono 3006 takich wykroczeń, w tym 2317 kierującymi pojazdami sprawców pouczono, 687 osób ukarano mandatami karnymi oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądów.

W efekcie cierpi środowisko leśne, powstają szkody materialne, płoszona jest zwierzyna, a także tworzy się zagrożenie dla innych osób przebywających w lesie.

W ubiegły weekend patrol Straży Leśnej doprowadził do zatrzymania dwóch crossowców. — Okazali się nimi mieszkańcy gminy Młynary. Tłumaczyli się, że kupili niedawno motocykle i chcieli się przejechać — powiedział Artur Maliszewski, strażnik leśny z posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Zaporowo. — Nie było to jednak właściwe wytłumaczenie, ponieważ w lasach obowiązuje ustawowy zakaz wjazdu do lasu, toteż sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi — dodał.

Źródło: RDLP Olsztyn



