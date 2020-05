Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Olsztynie i powiecie. Wśród chorych kolejne dziecko

Cztery osoby z naszego województwa dołączyły do listy zakażonych koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci trzech osób chorujących na Covid-19. Oznacza to, że w Polsce na skutek zakażenia koronawirusem zmarło dotąd 700 osób.

Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, to zakażenie wykryto u trzech osób z Olsztyna: chłopca, młodego mężczyzny i młodej kobiety. Czwarta chora osoba to mieszkanka powiatu olsztyńskiego w średnim wieku. Jak poinformował Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego, wszyscy oni przebywają w domach. Do zakażenia doszło na skutek transmisji lokalnej.

Z danych resortu zdrowia wynika, że w Polsce pojawiło się 236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw:

śląskiego (99),

wielkopolskiego (61),

świętokrzyskiego (18),

małopolskiego (16),

dolnośląskiego (11),

zachodniopomorskiego (8),

pomorskiego (6),

warmińsko-mazurskiego (4),

opolskiego (4),

kujawsko-pomorskiego (4),

podkarpackiego (2),

lubelskiego (2)

i podlaskiego (1).

Resort Łukasza Szumowskiego przekazał także informacje o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem. To 67-letni mężczyzna ze Starachowic, 74-letnia kobieta ze Zgierza i 69-letni mężczyzna z Raciborza. Większość osób miała choroby współistniejące.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że jeden przypadek śmierci, którą początkowo uznano za wywołaną przez zakażenie koronawirusem, zniknie ze statystyk. Chodzi o zgon osoby z Białych Błot. Wynika to z błędu w raportowaniu WSEE Bydgoszcz.

Dobrą wiadomością jest fakt, że w Polsce wyzdrowiało 4280 osób.

Zakażenie zdiagnozowano dotąd u 4 242. 700 pacjentów zmarło.