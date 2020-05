O włos od tragedii. Zderzenie aut w Olsztynie

Jak informują policjanci, choć zdarzenie drogowe w Olsztynie ostatecznie zostało zakwalifikowane jako kolizja, niewiele brakowało, by doszło do tragedii. W poniedziałek (4 maja) po południu na ulicy Wyszyńskiego doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

- Chwila nieuwagi wystarczyła, aby o mały włos nie doszło do tragedii. Kierowca forda jadąc ul. Wyszyńskiego w kierunku al. Piłsudskiego najechał na tył poprzedzającego go VW polo - informują olsztyńscy policjanci. I dodają, że choć uszkodzenia pojazdów i infrastruktury drogowej są duże, nikomu nic się nie stało.

Źródło: KMP w Olsztynie







Czytaj e-wydanie





Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w czwartek i piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl





W poniedziałkowym (4 maja) wydaniu m.in.



Wreszcie ludzie wrócą do pracy

Dziś w całej Polsce otwarto galerie handlowe. Powolne odmrażanie gospodarki kieruje nas w stronę normalności. Zmiany będą wprowadzane małymi krokami. Wiele osób cieszy się z powrotu do pracy, wiele podkreśla, jak ważne są środki bezpieczeństwa.



Maseczka nie ukryje szczęścia

Ślub w maseczkach ochronnych? A dlaczego nie? Żadnych wątpliwości nie mieli Beata i Andrzej Góralewscy. — Nie żałujemy, że nie było wielkiej ceremonii i tak planowaliśmy kameralną. Nie to jest dla nas najważniejsze — mówi młoda para.



Potem będzie wyścig szczurów

Koncert, na którym Jarosław Jar Chojnacki grał i śpiewał do pustej widowni, zostanie w jego pamięci na zawsze. — Może słowo traumatyczny byłoby za mocne, ale był dla mnie wyjątkowym przeżyciem — mówi artysta.