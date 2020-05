Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 24 maja. Kto może z niego skorzystać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Zobacz także: Czy Olsztyn otworzy przedszkola? Premier zapowiedział, że 6 maja żłobki i przedszkola będą mogły zostać otwarte. Decyzja należy jednak do samorządów i właścicieli. Co zrobi Olsztyn? I... Zobacz także: Dzieci będą mogły wrócić do żłobków, ale przy spełnieniu zasad i wytycznych. Jakich? I co z zasiłkiem opiekuńczym? W czasie dzisiejszej (29 kwietnia) konferencji prasowej premier ogłosił, że od 6 maja najmłodsze dzieci będą mogły wrócić pod opiekę placówek. Przedstawiamy... Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli pomimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał — informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Źródło: ZUS



