Kto zajmie się II etapem budowy przekopu przez Mierzeję?

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na II etap budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Czym będzie musiał zająć się wykonawca? Przebudową toru wodnego na rzece Elbląg, mostem obrotowym w Nowakowie i nowym odcinkiem drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg.

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”. Wykonawca tej części budowy będzie miał do zrealizowania trzy zadania.

Pierwsze z nich, to przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości ok. 10,4 km. Szerokość toru mierzona po dnie rzeki ma wynieść 60 m, a w rejonie Nowakowa ma mieć 40 m.

Najważniejszą inwestycją drugiego etapu będzie przebudowa mostu obrotowego nad rzeką Elbląg, w miejscowości Nowakowo. Most ma być usytuowany w odległości około 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Zamawiający w ofercie przetargowej uwzględnił parametry techniczne mostu obrotowego do projektowanego układu drogowego oraz toru wodnego na rzece Elbląg. Są to m. in.: długość 104,3 m, rozpiętość przęseł 2 x 51,5 m, szerokość całkowita ok. 17,2 m oraz wysokość konstrukcyjna 1,9 m do 4 m.

Ostatnią częścią II etapu ma być budowa nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg z ciągiem pieszo – rowerowym, chodnikiem i poboczem gruntowym jak również dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości wraz z poboczem gruntowym. Łączna długość projektowanych dróg wyniesie około 1,55 km.

Wykonawca będzie miał 30 miesięcy na wykonanie zadania. Termin składania ofert upływa 22 czerwca i tego dnia zostaną otwarte wszystkie oferty.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.

