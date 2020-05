Stanisław Kryściński: Ta karczma Rzym się zowie [FELIETON]

Tradycje 3 maja w Polsce są tak silne, że nie ma praktycznie nikogo, kto głośno podważa siłę oddziaływania Konstytucji z 1791 roku na polski patriotyzm. Konstytucja dzięki temu jawi się jako cywilizacyjna zdobycz. Coś z katalogu świętości na piedestale imponderabiliów, które konstruują polską duszę. Rzecz w tym, że współcześni spece od propagandy zajmują się głównie grzebaniem w naszych duszach i kupczeniem tym, co tam znajdą.

Robią to z jakąś przypominająca dewiację radością. Zupełnie, jak w chocholim tańcu. A to zagrają, jak chochoł patykami symbolem Polski Walczącej, robiąc z niego symbol aborterek zabijających nienarodzonych Polaków, a to zabawią się jeszcze bardziej i pójdą krok dalej niż postać z "Wesela Wyspiańskiego". Tak właśnie jest od lat z Konstytucją. Spece od kształtowania naszych skojarzeń i żonglowania wynikami słupków poparcia politycznego, dopadli Konstytucję już kilka ładnych lat temu. Trafiła, jako hasło na koszulki noszone przez działaczy KOD. To taka organizacja, w której sekcja byłych funkcjonariuszy zajmujących się za czasów komuny tropieniem, dokumentowaniem i prześladowaniem uczestników manifestacji trzeciomajowych, jest dosyć liczna.

Kariera określenia Konstytucja, jako hasła politycznego obecnej opozycji, w oczywisty sposób zdarło z niej tą wspaniałą, majową tradycję. To jak z piękną kobietą, która chodzi na randki z różnymi ciemnymi typami i szlaja się po ciemnych zaułkach nocami. Tak powoływanie się na Konstytucję straciło wymiar patriotycznego hasła.

Cnoty nie da się tak łatwo odbudować, choć współczesna medycyna plastyczna ponoć czyni cuda i w tej dziedzinie. Polityka jest u nas zajęciem częściej dla szulerów, niż honorowych graczy. Panna puszczona w obieg w szemranym towarzystwie, jest wykorzystywana bez litości. Taki właśnie spektakl teraz mamy wokół Konstytucji, w tej bieżącej polityce. To i smutne i niebezpieczne. Szczególnie dla tych, którzy grzebią w naszych patriotycznych imponderabiliach. Pan Twardowski też dobrze się bawił po zawarciu paktu z diabłem. Chciał go nawet wyrolować umawiając się w Rzymie, a potem nieuważnie pojechał do karczmy o tej nazwie. W efekcie wylądował na księżycu...Tak przynajmniej jest według starej legendy... a przecież legendy nie kłamią... Ta sama legenda mówi, że Pan Twardowski był z Krakowa... jak miasto, z którego wybrano do Sejmu pewnego byłego wicepremiera...

Stanisław Kryściński