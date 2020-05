Zrzekłam się praw do syna. Żałuję

Życie pani Ewy nie jest usłane różami. Mąż trafił do więzienia, ona została sama z zadłużonym mieszkaniem. Musiała się wyprowadzić i zrzekła się praw do syna. Teraz walczy o to, żeby znów być razem z nim.

Historia pani Ewy i jej syna zaczęła się, gdy były mąż trafił do więzienia. — Byliśmy po rozwodzie już od trzech lat, mąż poszedł do więzienia, a ja wraz z dzieckiem mieszkałam w mieszkaniu, które było zapisane na byłą teściową — opowiada pani Ewa z Elbląga. — Jest to mieszkanie, które przyznano jej z Zarządu Budynków Komunalnych. W międzyczasie teściowa zmarła. Zostawiła jednak po sobie zadłużenie tego mieszkania, aż 17 tys. zł. Rozłożyłam tę kwotę na raty i 10 tys. zdążyłam spłacić — dodaje.

Wnuczka została naszą córką

Zostali rodzicami dla wnuczki, bo córka miała 15 lat, jak zaszła w ciążę. Nie potępili jej, tylko wychowali wnuczkę jak rodzoną córkę. — Może w pierwszej chwili człowiek jest w szoku, ale okazuje się, że to, co się stało, nadaje naszemu życiu sensu — mówią małżonkowie.



Warmia i Mazury liczą na polskiego turystę

Rząd ogłosił kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem. Po majówce mają zostać otwarte m.in. hotele i miejsca noclegowe. Na tę decyzję czekała branża turystyczna, która w wyniku obostrzeń stoi i krwawi.



Do więzienia nie szłam z myślą, że czeka na mnie bandyta

Mój pierwszy rozmówca w więzieniu był przystojnym mężczyzną z modną fryzurą. Usiadł przede mną, ułożył palce w piramidkę i mówił z taką dykcją, jakby był prezenterem „Faktów" — mówi Nina Olszewska, autorka książki „Pudło. Opowieści z polskich więzień”.



Chcę być blisko ze wszystkimi, więc wróciłam na Mazury

Po siedmiu latach spędzonych w Nowej Zelandii Joanna Miller wróciła na dłuższą „chwilę” do Ostródy. Od najbliższej rodziny, męża i dwóch synów, dzielą ją tysiące kilometrów, więc spotykają się co tydzień w sobotę, żeby porozmawiać w internetowym Zoom Meetings.