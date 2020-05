Czy przez koronawirusa pijemy więcej?

W trudnych sytuacjach niektórzy z nas szukają zapomnienia w alkoholu. Czy obecny kryzys spowodował wzrost spożycia? Na razie nic na to nie wskazuje, jednak właściwej oceny sytuacji będzie można dokonać dopiero „po wszystkim”.

Patrole wciąż zatrzymują nietrzeźwych kierowców albo sprawców innych wykroczeń, w tym domowych awantur, albo wreszcie osoby leżące gdzieś tam w stanie upojenia. Nie mamy jednak statystyk, aby jednoznacznie określić, czy teraz jest tych pijaków więcej, czy mniej niż przedtem — mówi Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. — Olsztyńska Izba Wytrzeźwień przyjmuje tylko mieszkańców miasta. W Olsztynku czy Biskupcu zatrzymany przez policję nietrzeźwy trafia po prostu na tzw. dołek. czyli PDOZ — Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych.

— Izba Wytrzeźwień w Olsztynie funkcjonuje normalnie, tak jak większość izb w całym kraju — informuje Błażej Gawroński, szef izby. — Jednak w związku z obecną epidemią obowiązuje tu pewien rygor i w jednej sali mogą przebywać najwyżej dwie osoby. Oczywiście przedtem mierzymy im temperaturę oraz przeprowadzamy wszystkie inne badania zalecone przez służby sanitarne. Jeśli dana osoba ma taką chęć, może się także wykąpać, w żadnym wypadku nie może być jednak mowy o jakimkolwiek kąpaniu kogokolwiek wbrew jego woli. Nie wszystkich zresztą policja przywozi do Izby Wytrzeźwień. Osoby potrzebujące pomocy medycznej trafiają na SOR, a te szczególnie agresywne kończą wieczór w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

Olsztyńska Izba Wytrzeźwień może przyjąć jednocześnie 18 osób, na które czeka pięć. Obecnie w związku z rygorami epidemicznymi ta liczba zmniejszyła się o połowę.

Nie wszyscy „pensjonariusze” izby są w stanie pokryć potem należność za dobę spędzoną pod opieką wykwalifikowanego personelu. Dyrektor Gawroński podaje, że zaległości w opłatach za pobyt w izbie uzbierało się w ciągu ostatnich 20 lat 3,4 mln zł.

— Izba jest przecież dedykowana głównie właśnie takim klientom jak osoby bezdomne, mocno zaniedbane. Tak zwana „ściągalność” jest w związku z tym na poziomie 30 proc., ale jest to wliczone w koszty działania naszej firmy — podsumowuje Gawroński.

Na razie te ograniczone możliwości izby do przyjmowania osób nietrzeźwych wystarczą. Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński, od 14 marca do 27 kwietnia 2020 r. strażnicy doprowadzili do Izby Wytrzeźwień oraz do miejsc zamieszkania łącznie 85 osób, które były pijane i zagrażały swojemu życiu lub zdrowiu. Podjęto także 40 interwencji wobec osób pijących alkohol w miejscach publicznych. Dla porównania, w ubiegłym roku w tym samym okresie doprowadzono do Izby Wytrzeźwień 242 osoby i podjęto 407 interwencji wobec osób urządzających sobie imprezę na świeżym powietrzu. Komendant zastrzegł przy tym, że ponieważ teraz strażnicy miejscy podlegają policji i realizują przede wszystkim zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii, przytoczona przez niego statystyka może nie oddawać w pełni skali pijaństwa.

Czy zatem rzeczywiście zmalało ono teraz, skoro Straż Miejska ma mniej pracy z zatrzymywaniem pijaków?

— A może oni piją po prostu w domu? — zastanawia się dr Jacek Poniedziałek, olsztyński socjolog. — Tak na przysłowiowy chłopski rozum nie ma powodów, by spożycie alkoholu spadało. Ludzie siedzą w domach, a sklepy są otwarte przez cały czas. I kto alkohol kupował wcześniej, to i teraz będzie to robił. Z drugiej strony być może jest tak, że nie ma z kim wypić tego dobrego wina i dlatego nie każdy sięga po nie w samotności.

Zdaniem naukowca prawdziwy problem może pojawić się po ustaniu epidemii.

— Specjaliści od uzależnień i ich konsekwencji będą sobie musieli poradzić ze wszystkimi traumami poepidemicznymi. Bo sama epidemia wirusa to jedno, a drugie to towarzysząca jej „epidemia” różnego rodzaju depresji czy przemocy domowej, która często towarzyszy nadużywaniu alkoholu. Do tego dochodzi jeszcze stres związany z zamknięciem w domu bez możliwości wyjścia z niego. Także z tego powodu rodzą się różne konflikty rodzinne.

Dr Poniedziałek obawia się wzrostu spożycia alkoholu po zakończeniu epidemii.

— Na pewno wyjdziemy z tego bardziej lub mniej pogruchotani i niejedna osoba będzie mogła wtedy próbowała utopić smutki w alkoholu. To wypłynie z podwójną siłą i wolnego miejsca w Izbie Wytrzeźwień nie będzie już tak łatwo znaleźć. Wszyscy terapeuci będą mieli pełne ręce roboty, kiedy ta epidemia ucichnie albo przycichnie.

łcp