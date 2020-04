Niska liczba zachorowań na COVID-19 na Mazurach. Burmistrz Giżycka podejrzewa, że wirus był tu już wcześniej

Pojawiła się teza: na Mazurach liczba zachorowań na COVID-19 jest niska, ponieważ wirus był u nas wcześniej. Badaniu na obecność przeciwciał poddanych zostanie około stu chętnych pracowników Urzędu Miejskiego. Wyniki mamy poznać wszyscy.

Dotychczas w powiecie giżyckim odnotowano jedno zachorowanie na koronawirusa. Osoba zakażona wyzdrowiała. Według danych z poniedziałku na terenie tego powiatu nie było osób chorych. 73 osoby znajdowały się w kwarantannie urzędowej, tzn. związanej z powrotem z zagranicy. Dotyczy to zarówno powracających, jak i ich rodzin. Kwarantanną nakazaną przez sanepid nie był objęty nikt, jedynie 5 osób znajdowało się pod nadzorem sanitarnym. Do poniedziałku wykonano 137 testów. Wszystkie te dane sugerują, że wirus (póki co) może trzymać się z daleka. Pojawiła się więc teoria, że zachorowania z objawami tożsamymi z COVID-19 odnotowano na Mazurach już wcześniej, bo.... w lutym. Takie przypuszczenia snuje burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.