Przedsiębiorcy wnioskują o wsparcie

Około 5,3 tys. wniosków o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej wpłynęło dotychczas do Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nadal można ubiegać się o wsparcie.

Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikoprzedsiębiorców. To wsparcie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od 2 kwietnia MUP zarejestrował prawie 5,1 tys. takich wniosków. Do tej pory wypłacono ok. 500 pożyczek na niemal 2,5 mln złotych. O tego typu pomoc można ubiegać się cały czas.

- W związku z umożliwieniem od 18 kwietnia ubiegania się o pożyczkę przez mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników bardzo wzrosło zainteresowanie tym rodzajem wsparcia - dodaje dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie Katarzyna Pietkiewicz. - Wcześniej taką możliwość mieli tylko mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Mikro, mali, średni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą też ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast samozatrudnieni o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Te wnioski można składać jeszcze do poniedziałku (4 maja).

O ten rodzaj wsparcia najchętniej ubiegają się samozatrudnieni (ponad 120 wniosków). Mikro, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 70 wniosków, a przedstawiciele organizacji pozarządowych - dwa.

Informacje o możliwości wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej oraz propozycje przygotowane przez samorząd Olsztyna można znaleźć w Olsztyńskim Pakiecie Pomocowym