Otwarcie żłobków i przedszkoli, odmrażanie polskiej gospodarki, znoszenie obostrzeń. Premier przedstawia plan [VIDEO]

W środę (29 kwietnia) Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski pojawili się przed kamerami, żeby opowiedzieć o aktualnej sytuacji w kraju. - Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł sanitarnych, zasad odstępu między ludźmi - podkreślał premier przy okazji informowania o znoszeniu niektórych ograniczeń.

Premier zaczął od przekazania dobrej informacji dotyczącej liczby wyzdrowień. - Mamy poczucie, że przejęliśmy pewną kontrolę nad koronawirusem - mówił Mateusz Morawiecki.

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsce noclegowe.

Tego samego dnia rząd umożliwi korzystanie z centrów handlowych, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad sanitarnych.

Przywrócona zostanie możliwość korzystania z rehabilitacji. Nie oznacza to jednak, że otwarte zostaną salony masażu.

Otwarte zostaną także biblioteki i muzea.

Od 6 maja do żłobków i przedszkoli mogą z kolei wrócić dzieci, których rodzice nie mogą im zapewnić opieki. Decyzja w sprawie otwarcia placówek będzie jednak uzależniona od organów założycielskich.

Premier mówił także o kluczowych kryteriach otwierania kolejnych etapów.

- Pierwszy to stosunek osób, które wyzdrowiały w stosunku do nowych zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne, trzeci - wydajność służby zdrowia - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił dane dotyczące skali zakażeń i przypominał, że bardzo ważne jest noszenie maseczek.

Szumowski podkreślał także, że rząd chce, by pracownicy DPS-ów i ZOL-i pracowali w nowym systemie: tydzień pracy i tydzień odpoczynku.

Szef resortu zdrowia zaapelował także o rozsądek w czasie majówki.

Łukasz Szumowski został zapytany także o to, czy pojawi się zgoda na porody rodzinne. Minister zdrowia przypomniał, że odgórnego zakazu nie było i dodał, że dyrektorzy będą mogli zdecydować, czy w ich placówce jest możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków do porodów rodzinnych.