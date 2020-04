Poradnik wyborcy: skrzynkę trzeba mieć

Zadzwoniła do nas mieszkanka powiatu ostródzkiego, która śledzi w telewizyjnych programach informacyjnych doniesienia na temat wyborów korespondencyjnych, bo nie bardzo wie, co to znaczy. W jednym z nich usłyszała, że obowiązkowo trzeba mieć skrzynkę pocztową i to w dodatku określonej wielkości. — To jaka ma być ta skrzynka — pyta.

Sprawa skrzynek stała się priorytetowa, bo być może wybory prezydenckie odbędą się w drodze korespondencyjnej. Wtedy listonosze doręczą nam pakiety wyborcze do skrzynek pocztowych. Obowiązek posiadania skrzynki wynika z ustawy prawo pocztowe z 2012 roku. Zgodnie z nim właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mają obowiązek zainstalować skrzynkę pocztową.

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 2014 roku określa też wielkość skrzynki, która powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o rozmiarze C4 (229 mm na 324 mm). Skrzynka nie może być umieszczona niżej niż 70 cm od podłoża i nie wyżej niż 160 cm. I co istotne, za brak skrzynki pocztowej grozi nam grzywna od 50 zł do nawet 10 tys zł. Jednak nawet listonosze nie słyszeli, żeby ktoś został ukarany za brak skrzynki na listy.

Od redakcji: Nic nie wiadomo i nikt nic nie wie. Jak się wydaje — łącznie z autorami ustawy i głosującymi na nią posłami. Z myślą o naszych czytelnikach zaczęliśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, które zadaje dziś sobie wielu wyborców. Bez względu na orientację polityczną i decyzję o udziale w wyborach. Codziennie w „Gazecie Olsztyńskiej” znajdziecie państwo poradnik, w którym będziemy rozsupływali zawiłości prawne i odpowiadali na wasze pytania. Wysyłajcie je na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl, pytajcie na naszym profilu fejsbukowym i dzwońcie pod nr 89 539 74 83.



