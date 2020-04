Senacki dwugłos w sprawie wyborów

Dopiero za tydzień Senat zacznie procedować zmiany w Kodeksie Wyborczym, które niedawno przyjął Sejm. Pracę izby wyższej nad propozycją głosowania korespondencyjnego komentują senatorowie z Warmii i Mazur związani z rządem i opozycją.

Oficjalny termin wyborów to nadal 10 maja. Formalnie, do chwili przyjęcia ustaw zmieniających Kodeks Wyborczy i wprowadzających głosowanie korespondencyjne, nadal obowiązuje dotychczasowa ordynacja wyborcza. Według zapisów konstytucyjnych, wybory prezydenckie mogą zostać zorganizowane nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed zakończeniem urzędowania głowy państwa. Najpóźniejszy wynikający z tych zapisów termin to sobota 23 maja. Ostateczny termin wyborów prezydenckich ogłasza marszałek Sejmu. Jednak nie później niż na trzy dni przed terminem ich przeprowadzenia.

Żeby wybory odbyły się w formie korespondencyjnej, zmiany w Kodeksie Wyborczym muszą przejść przez Senat. Ten zaś dopiero wczoraj (poniedziałek 27 kwietnia) zaczął konsultacje w tej sprawie. Samo głosowanie ma się odbyć dopiero w przyszłym tygodniu. Jeśli Senat odrzuci zmiany w Kodeksie Wyborczym, to trafi on ponownie do Sejmu na drugie głosowanie. Najbliższy możliwy termin posiedzenia Sejmu i głosowania to 7 maja.

Senator Bogusława Orzechowska, Prawo i Sprawiedliwość

Zgodnie z terminem konstytucyjnym wybory muszą być przeprowadzone w maju. Elastyczność jest tu niewielka i dotyczy tygodniowych przesunięć. U nas w Senacie mająca większość głosów Koalicja Obywatelska robi wszystko, żeby utrudnić to zadanie. Atmosfera jest bardzo nieprzyjemna. Głos senatorów związanych ze Zjednoczoną Prawicą jest całkowicie lekceważony. Dochodzi nawet do tego, że autorytet senatorski jest wykorzystywany w zwykłej propagandzie. Do wszystkich senatorów zostało przysłana z kancelarii Senatu zachęta do nagrywania i upubliczniania nagrań filmików z krytyką działań rządu dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego i wyborów. To zwykły skandal i nadużywanie przywilejów, jakie ma instytucja Senatu.

Również wystąpienia marszałka Senatu w telewizji z próbą zastraszania wyborców i wytwarzania lęku wobec głosowania korespondencyjnego jest skandalem. Marszałek Grodzki najwyraźniej, choć sam ma tytuł profesora medycyny, zapomniał o podstawach wiedzy dotyczącej wirusów. Straszy wszystkich, że na karcie wyborczej mogą być koronawirusy. To bzdura. Robienie ze wszystkich głupców, których można zastraszyć. Poczta Polska codziennie doręcza około 5 milionów przesyłek. Nikt nawet nie wpadł na pomysł, żeby korespondencję uznać za źródło zagrożenia. To daje obraz, w jakich warunkach przychodzi pracować senatorom związanym z prawicą w Senacie zdominowanym przez opozycję rządową. Niestety przeciwnikom rządu zupełnie brak wstydu, a naprawdę powinni wstydzić się sposobu swojego działania.

Senator Jerzy Wcisła, Koalicja Obywatelska

Nie można wprowadzać zmian w ordynacji wyborczej w tej chwili. Zabraniają tego przepisy. To powinno być zrobione odpowiednio wcześniej. Rząd zupełnie to zignorował podczas procedur sejmowych. To jeden z powodów, dla których będę głosował przeciw tym zmianom. Poza tym wybory niosą ogromne zagrożenie zdrowotne. Te propozycje rządowe nie gwarantują ani tajności, ani powszechności wyborów. To kolejny powód, dla którego — szanując demokrację i jej procedury — należy odrzucić proponowane zmiany prowadzące do głosowania korespondencyjnego. Listę powodów, dla których trzeba te zmiany zatrzymać można wymieniać bardzo długo. W poniedziałek marszałek Senatu zaczął konsultacje w sprawie ustaw wprowadzających zmiany w Kodeksie Wyborczym z różnymi stronami uczestniczącymi w procesie przeprowadzania wyborów. Kiedy dokładnie ustawy będą procedowane, trudno określić. Najprawdopodobniej będzie to w przyszłym tygodniu.

Przygotowuję w imieniu Senatu apel do rządu, żeby wprowadził stan klęski żywiołowej. I to jest rozwiązanie, które powinno być przyjęte. Wszystkie kryteria do przyjęcia tego stanu są spełnione. Jedynym powodem, dla którego rząd go nie przyjmuje jest fakt, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów podczas jego trwania. I to jest ten powód, dla którego władza unika jego wprowadzenia. Oczywiście nie mam złudzeń, co do skuteczności apelu kierowanego do rządu, ale jako senatorowie mamy moralny obowiązek wobec Polaków głośno to mówić.

SK