Komputery do nauki zdalnej dla uczniów z powiatu olsztyńskiego

Do uczniów czterech szkół średnich prowadzonych przez Powiat Olsztyński trafi 30 laptopów, które umożliwią naukę online uczniom, którzy z powodu braku komputera nie mogli brać pełnego udziału w zdalnych lekcjach. Wartość sprzętu to 70 tys. zł.

Zakup laptopów jest możliwy dzięki przystąpieniu samorządu do projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

- Sytuacja z nauką obecnie nie jest łatwa ani dla uczniów, ani nauczycieli. Musimy zrobić jednak wszystko, by proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. Mamy świadomość, że nie każdy uczeń ma komputer do swojej dyspozycji, czasem w domu jest jeden sprzęt na kilkoro rodzeństwa. Z myślą o uczniach naszych szkół złożyliśmy więc wniosek o środki w wysokości 70 tys. zł na wyposażenie powiatowych szkół w sprzęt komputerowy. Jak się okazało, nasze dokumenty spełniły kryteria formalno-merytoryczne i zostaliśmy wybrani do dofinansowania - mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Warto dodać, że o środki wystąpiło 2450 jednostek samorządu terytorialnego, pozytywną ocenę otrzymała niecała połowa z nich. Laptopy trafią do dyspozycji dyrektorów powiatowych szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście, Biskupcu i Smolajnach na przełomie maja i czerwca.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olsztynie