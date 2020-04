Agnieszka Weder-Grygielewicz: partnerzy inspirują nas do zmian

Od kilku lat mam wielką przyjemność kierować Działem Reklamy w największej grupie multimedialnej w naszym regionie. Wraz z zespołem doradców, współpracujemy z naszymi lokalnymi, a także ogólnopolskimi partnerami, budując ich wizerunek, wspierając rozwój biznesu, pośrednicząc w komunikacji z beneficjentami ich usług.

Pracujemy zarówno z początkującymi startup’ami, jak i z największymi pracodawcami w regionie, z samorządami i instytucjami, a także ze wszystkimi mieszkańcami naszego regionu.

Moje motto życiowe brzmi „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Zmiany wpisane są w naszą codzienność. To one pozwalają nam być konkurencyjnym, innowacyjnym i rzetelnym medium. Staramy się iść z duchem czasu, dostosowując nasze produkty oraz usługi do Państwa bieżących potrzeb. Bardzo często, to właśnie nasi Partnerzy inspirują nas do zmian, podsuwają ciekawe pomysły, to często ich oczekiwania popychają nas do szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Bezpośredni kontakt z Wami jest dla nas nieoceniony. Z ogromną przyjemnością pracujemy z Państwem i dla Państwa każdego dnia. Każdego dnia staramy się oferować nowe wyzwania i możliwości, staramy się być elastyczni i bezkonkurencyjni, nie boimy się wychodzić z naszej strefy komfortu, żeby na czas realizować nasze zadania.

Staramy się docierać do wszystkich naszych potencjalnych partnerów, aczkolwiek równie serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami!

Agnieszka Weder-Grygielewicz,

dyrektor biura reklamy "Gazety Olsztyńskiej"

Przede wszystkim #rzetelnaGO

Priorytetem wiarygodna informacja!

My tworzymy ją dla Was!

Czytajcie lokalnie!