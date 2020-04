To nie promieniowanie zabiło najwięcej ludzi

Dzisiaj mija 34. rocznica katastrofy Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w reaktorze bloku energetycznego nr 4. Eksplozji towarzyszył pożar. Do atmosfery trafił radioaktywny pył, który rozprzestrzenił się także nad Polskę.

Początkowo opinia publiczna o niczym nie wiedziała. Strona sowiecka nie informowała o tragedii.

— Był piękny, wiosenny dzień — wspomina Robert, wówczas uczeń szkoły średniej. — Postanowiłem urządzić sobie wagary. Zrzuciłem się z kumplem na duże opakowanie lodów. Poszliśmy do jego domu i zajadając, słuchaliśmy głośno muzyki z magnetofonu szpulowego. To był Hendrix albo Led Zeppelin. Przez zasłonięte żółte kotary wpadały promienie słońca. Dręczyły nas lekkie wyrzuty sumienia z powodu wagarów. Ale muzyka rekompensowała dyskomfort psychiczny.

O katastrofie Robert dowiedział się w sposób dość nietypowy.

— Przez otwarte okno usłyszałem głos z megafonu. Okazało się, że na parking osiedlowy wjechała karetka i informowała o tym, co się wydarzyło. Dokładnej treści nie pamiętam. Reszta dnia przebiegała tak samo jak przedtem.

Chmurę skażonego pyłu wykryła Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych. Masy powietrza napływały od wschodu. O tym, że źródłem był Czarnobyl, specjaliści dowiedzieli się z radia BBC. Rząd natychmiast zajął się problemem. Profilaktyką objęto przede wszystkim dzieci i młodzież.

— Pamiętam, że dawali nam w przedszkolu płyn Lugola — relacjonuje Artur. — Substancja miała zapobiec wchłanianiu radioaktywnego izotopu jodu. Była słoneczna pogoda, a my staliśmy w kolejce. Chyba nikt z nas nie rozumiał, co się dzieje. Ale wszyscy rozmawialiśmy o promieniowaniu, cokolwiek to znaczyło.

Awaria nie wpłynęła znacząco na codzienność naszych rozmówców. Przez kolejne dni i tygodnie ich życie toczyło się normalnie. Nie zamykano szkół, ani innych instytucji publicznych. Można było wyjść na dwór, albo do parku. Nikt nie bał się, że zostanie napromieniowany. Warmię i Mazury dzieliła spora odległość od epicentrum. Dlatego skutków katastrofy aż tak mocno nie odczuliśmy.

Inaczej wyglądało życie Północnej Ukrainy. W połowie lat 80 pani Irena mieszkała w Irpieniu, niewielkim miasteczku koło Kijowa.

— Wydarzenia czarnobylskie cechował brak rzetelnej informacji ze strony władz — przyznaje imigrantka. — W konsekwencji żyliśmy w ciągłej niepewności. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie jutro. Snuliśmy czarne scenariusze. Większość się nie sprawdziła albo przyjęła inny obrót. Mimo to uczucie napięcia, zagubienia i bezradności stały się traumą, o której trudno zapomnieć nawet po tak długim okresie. Życie codzienne zostało bowiem wywrócone do góry nogami. To, co wczoraj było zdrowe (np. spacer na łonie natury, spożywanie nabiału, owoców i warzyw itd.) dziś stało się źródłem zagrożenia. Przyroda została skażona. Szczególnie trudna była sytuacja matek z małymi dziećmi (najbardziej narażonymi na skutki promieniowania) oraz kobiet ciężarnych. Społeczeństwo opanowała wtedy prawdziwa epidemia aborcji — niektórzy lekarze nawet namawiali do zabiegów.

Czy istnieją jakieś analogie między Czarnobylem a obecną epidemią?

— To zupełnie różne historie — twierdzi Artur. — Aczkolwiek pewne podobieństwa są. Awaria w Czarnobylu miała miejsce w ówczesnym ZSRR. Natomiast epidemia COVID-19 najpierw wybuchła w mieście Wuhan. Zarówno jedno, jak i drugie wydarzenie, rozgrywało się w krajach socjalistycznych. Rządy obu państw przyjęły podobną taktykę w początkowej fazie kryzysu. Próbowano tuszować skalę problemu. Stąd też kryzys szybko wymknął się spod kontroli.

W przypadku Czarnobyla zatajano nie tylko skutki katastrofy, lecz także przyczyny. Konstrukcja reaktora nr 4 była wadliwa, co skrzętnie ukrywano. Urządzenie służyło bowiem nie tylko celom energetycznym. Można go było w każdej chwili przestawić na produkcję bomb lub pocisków atomowych. Ze względu na podwójne zastosowanie, bardzo niewielka grupa specjalistów wiedziała jak reaktor pracuje. Operatorzy elektrowni często popełniali błędy przy eksploatacji.

Jednak uchybienia pojawiły się już na etapie projektowania. Prace nad reaktorem prowadzono w małej, zamkniętej grupie. Członków zespołu obowiązywała ścisła tajemnica. Nie było więc możliwości konsultowania projektu, sprawdzania konstrukcji na forum międzynarodowym. Stąd nie dostrzeżono mankamentów w systemie wyłączania. Współcześnie każdy projekt reaktora atomowego jest podawany do publicznej wiadomości. I to na długo przed budową urządzenia. Każdy może wyśledzić nieprawidłowości. Wskazać na ewentualne luki w zabezpieczeniach. Była to więc katastrofa, której łatwo dało się uniknąć.

Czy podobnie było w przypadku COVID-19? Raczej nie. Koronawirus chyba jednak nie uciekł z laboratorium. Popularny mit zdementował Kristian Andersen, immunolog i mikrobiolog ze Scripps Research. Badania struktury patogenu wskazują na pochodzenie naturalne. Według jednej z hipotez miał on wyewoluować do postaci zakaźnej w ciele zwierzęcia. Następnie doszło do zarażenia człowieka. Inna teoria głosi, że patogen zmutował dopiero w organizmie ludzkim. Powstaniu koronawirusa nie dało się więc zapobiec. Jednak zdaniem naukowców z uniwersytetu w Southampton, zasięg choroby można było ograniczyć o 95 proc., gdyby władze Chin w porę podjęły działania. Tymczasem w ciągu dwóch miesięcy COVID-19 trafił na wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy.

— Jeśli chodzi o zasięg, to katastrofa w Czarnobylu była znacznie łagodniejsza — zauważa Artur. — Skażeniu uległa stosunkowo niewielka część Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Radioaktywne opary dotarły wprawdzie nad Skandynawię i południe naszego kontynentu. Ale po paru dniach się rozproszyły. Nie było nawet mowy o zagrożeniu dla światowej gospodarki.

Ile istnień ludzkich zabrał Czarnobyl? Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ocenia, że w ciągu 20 lat od awarii, z powodu skażenia atomowego, zmarło 4 tys. ludzi. W następstwie samego wybuchu zginęło zaledwie dwóch pracowników elektrowni. Znacznie groźniejszy od katastrofy okazał się strach.

Wiele kobiet obawiało się, że w wyniku promieniowania zacznie rodzić chore, zdeformowane dzieci. Lęk był nieuzasadniony. Do tej pory nie zanotowano jakichkolwiek negatywnych skutków wśród dzieci urodzonych po awarii. Ludzkie mutanty nie pojawiły się także po atomowym ataku na Hiroszimę i Nagasaki.

Mimo to po katastrofie przez Europę przetoczyła się fala aborcji. Dokonano ponad 100 tysięcy zabiegów. Najwięcej w Danii, Włoszech i Grecji. W Polsce ciążę przerwało około 2 tysięcy kobiet. Statystyki nie uwzględniają liczby poczarnobylskich aborcji w krajach ZSRR. Według różnych szacunków panika mogła kosztować życie nawet 200 tysiącom nienarodzonych dzieci.

— Następstwa Czarnobyla miały przede wszystkim charakter psychologiczny — uważa pani Irena. — Klęska budziła głęboki niepokój, a nawet paranoję. Podkopywała morale, potęgowała ogólny. Pogłębiła kryzys ekonomiczny. Podważyła także wiarygodność reżimu komunistycznego w oczach obywateli. W konsekwencji stała się jednym z ważniejszych czynników, które doprowadziły do upadku imperium. Niektórzy sądzą, że podobnie będzie z koronawirusem. A epidemia zapoczątkuje rozpad Unii Europejskiej. Ale taki scenariusz wydaje mi się mało prawdopodobny...

IB