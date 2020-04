Daria Bruszewska-Przytuła: najważniejszy jest Czytelnik

Zawsze powtarzam, że najważniejszy jest Czytelnik. I chociaż dziennikarze to indywidualności, więc na dwie osoby przypadają trzy opinie, w tej sprawie w naszej Gazetowej ekipie się zgadzamy. Każdy napisany przeze mnie tekst traktuję więc jak spotkanie z kimś dla mnie ważnym: najpierw jest to rozmówca czy bohater tekstu, a potem odbiorca. A ponieważ cierpię na taką zupełnie nieżyciową przypadłość, że chcę wiedzieć coraz więcej i coraz lepiej, to tą przypadłością chcę zarażać Czytelników. Powinnam przyznać się też uczciwie, że to ja najczęściej wodzę Państwa na pokuszenie, żebyście byli na czasie z popkulturą. I, co mi tam, niech będzie: biorę odpowiedzialność za każdą godzinę, którą spędzicie dzięki temu przy dobrym serialu czy filmie! Pod warunkiem, oczywiście, że nie zapomnicie o tym, żeby spędzać czas z nami, bo my tu na Was zawsze czekamy!

Daria Bruszewska-Przytuła,

dziennikarka "Gazety Olsztyńskiej"

Przede wszystkim #rzetelnaGO

Priorytetem wiarygodna informacja!

My tworzymy ją dla Was!

Czytajcie lokalnie!