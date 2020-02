Przez spaliny można stracić dowód rejestracyjny

W całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Policjanci sprawdzają, czy spaliny, które są emitowane przez auta, nie przekraczają norm powietrza.

Nadrzędnym celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Niemniej jednak policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.Działania ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.Jak pisze wp.pl w przypadku nieprawidłowości funkcjonariusze wpisują odpowiednie informacje do systemu CEPiK. Jedynym rozwiązaniem, aby dany wpis usunąć, jest naprawa auta.Po otrzymaniu zaświadczenia od diagnosty należy się natomiast udać na policję lub do starostwa. Jednak w przypadku starszych aut, naprawa pojazdu może pochłonąć nawet kilka tysięcy złotych.Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.Źródło: