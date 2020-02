Między Pewexem i Kolejową [SONDA]

Nostalgia: szkoda. Logika: takie jest życie. Tak czy inaczej na naszych oczach dogorywa jedna z ostatnich pamiątek po pionierskich czasach olsztyńskiego kapitalizmu.

Kiedyś na Kolejowej było ponad 70 pawilonów. Teraz zostało może ze 20. Handluje się tylko w kilku. Tyle przynajmniej było otwartych kiedy byłem tam kilka dni temu. Chyba już nie ma wątpliwości, że "Kolejowy Pewex" zwany też "Pewexem na Kolejowej" przechodzi do historii.Zacznijmy od rzeczy, której pokoleniu +50 wyjaśniać nie trzeba, ale młodszym tak. Co to takiego był ten "Pewex"?Sklepy "Pewex" powstały na początku lat 70tych XX wieku. Można było w nich było kupić za dolary, marki czy funty niedostępne za złotówki zagraniczne towary lub trudno dostępne produkty polskie. Mało kto już o tym pamięta, ale w latach 70 na Wranglery czy Rifle trzeba było wydać w Pewexie nieco ponad 10 dolarów. W latach 70 dolar kosztował około 150 złotych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1975 roku: nieco ponad 3900 złotych. Czyli na dżinsy trzeba było wydać jakieś 40% pensji. Niewielu było na to stać."Pewex na Kolejowej" zaczął powstawać w 1976 roku. Trafili tam głównie "prywaciarze", którzy do tego czasu handlowali w budkach w miejscu gdzie teraz stoi "Zatorzanka". Handlowano tam głównie ciuchami, np. dżinsami produkowanymi przez innych prywaciarzy. Towary w tych pawilonach były droższe i lepszej jakości niż te z państwowych sklepów. Często zresztą było to jedyne miejsce, gdzie jakąś część ubrania można było kupić.Dlatego ten rząd pawilonów mieszkańcy Olsztyna nazywali "Kolejowym Pewexem". Prawdziwy sklep "Pewex" w Olsztynie powstał w 1973 roku na ówczesnej ulicy ulicy Juliana Marchlewskiego, a dzisiaj Prostej.Złote czasy pawilonów na Kolejowej minęły wraz z nadejściem kapitalizmu. Dzisiaj handluje tam już tylko kupców. Pora więc zapytać jakie będą dalsze losy tego miejsca. Tym bardziej, że w tym roku kończy się 3 letnia umowa na dzierżawę, jaką kupcy z Kolejowej podpisali z ratuszem w 2017 roku.W starych planach teren, na którym stoją pawilony, był zarezerwowany pod przedłużenie Kolejowej do Wojska Polskiego. Ba, w planach była nawet budowa kładki lub tunel łączącego Śródmieście z Zatorzem i wychodzącej na Partyzantów na wysokości ul. Kajki. Dzisiaj to już raczej nieaktualne.Warto się chyba jednak zastanowić czy połączenie Kolejową Limanowskiego z Wojska Polskiego ma dzisiaj sens?Igor Hrywna