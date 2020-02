O ile wzrosną renty i emerytury? Znamy wysokość podwyżek

Co roku od 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. Dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie polegała na tym, że podniesione zostaną kwoty najniższych emerytur i rent, a waloryzacja będzie kwotowo-procentowa.

Co jeszcze wzrośnie oprócz świadczeń?

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56 proc. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez współczynnik kwoty swojego świadczenia. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty.Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł, a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł.W przypadku braku takiego stażu, emerytura podwyższona będzie tylko wskaźnikiem waloryzacji.Są jednak wyjątki. W sytuacji emerytów, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub którzy nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia wynosi na dzień 29 lutego 2020 r. 1 100 zł lub więcej to waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika 103,56% przy czym podwyżka nie może być niższa niż 70 zł.Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie minimalnego stażu pracy. Kwota świadczenia przedemerytalnego podniesiona zostanie do 1 210,99 zł miesięcznie.— Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji — dodaje Anna Ilukiewicz.Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1100 zł. Po 1 marca zostanie ona podwyższona do 1200 zł brutto.Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 800 zł. Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 800 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wyniesie 28,48 zł., zatem emerytura wyniesie 828,48 zł.Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1700 zł. Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 1700 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wynosi 60,52 zł i jest niższa niż 70 zł. Dlatego, w tym przypadku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowa i wysokość świadczenia od 1 marca będzie wynosić 1770 zł brutto.Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 2150 zł Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 2150 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wyniesie 76,54 zł. Po waloryzacji emerytura wyniesie 2226,54 zł.