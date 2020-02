Polityka to emocje i rywalizacja

Z liderem Prawa i Sprawiedliwości na Warmii i Mazurach Jerzym Szmitem rozmawiamy o nieprzyzwoitych gestach w polityce, kampanii prezydenckiej, referendum w Olsztynie oraz uregulowaniu własności osób, które wyjechały do Niemiec.

— Te wieści są tworzone w celu utrudnianie nam w PiS pracy i skłócania naszego środowiska. To tyle komentarza do tych regularnie serwowanych rewelacji na ten temat.— Sędziowie powinni przede wszystkim zajmować się sądzeniem i wydawaniem sprawiedliwych wyroków. Powinni to robić szybko i sprawnie. Niestety dzisiaj część sędziów zajęta jest czym innym. Zajęta jest polityką i wbrew hasłom, które przyjmują na sztandary, zajęta jest kwestionowaniem Konstytucji. To fatalna sytuacja, która podważa zaufanie obywateli do tak ważnych instytucji, jakimi są sądy. Mam nadzieję, że ten okres możliwie szybko minie.— Emocje są w człowieku i zawsze będą. Szczególnie wśród tych ludzi, którzy muszą na co dzień stawać naprzeciw morza złych emocji wylewanych w naszym kierunku. Ten potworny hejt, próby poniżania, ciągły atak w pewnym sensie robią swoje. Bywa, że to się kumuluje. Zwyczajnie i po ludzku można czasem nie wytrzymać. Oczywiście nie powinno się takich gestów wykonywać, ale ja właśnie po ludzku tych ludzi rozumiem. Natomiast dziwne jest to, że bardzo wulgarne gesty i bardzo wulgarne zachowania ze strony ludzi opozycji czy zwolenników opozycji, na przykład te z Pucka, gdzie obrażano urzędującego Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, w tych samych środowiskach, które dziś potępiają panią Lichocką czy sędziego Nawackiego, mają poklask i dają radość ze spełnionego obowiązku i są entuzjastycznie przyjmowane.— Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych trzech miesiącach ma najważniejsze zadanie. Jest nim wspieranie Andrzeja Dudy w wyborze na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest nasze główne zadanie. To jest nasz główny cel polityczny w tym roku. Również w Olsztynie i w całym naszym regionie. Nie my rozpoczynaliśmy inicjatywę referendalną. Ci, którzy ją zainicjowali, muszą brać za nią odpowiedzialność. Jeżeli referendum faktycznie będzie, to wypowiemy się jako ugrupowanie polityczne w tej sprawie. Tu jednak trzeba podkreślić oczywistą sytuację, że nie akceptujemy rządów Piotra Grzymowicza, podobnie jak nie akceptowaliśmy rządów twarzy tego referendum Czesława Jerzego Małkowskiego. Ani jeden, ani drugi nie są dla nas do zaakceptowania.— Trzeba podjąć kroki uniemożliwiające sytuację, w której ludzie, którzy w latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych ubiegłego wieku wyjeżdżali, zrzekali się polskiego obywatelstwa, zrzekali się majątku, potem otrzymywali odszkodowania od rządu RFN, a po kilkudziesięciu latach wracają i żądają ponownie odszkodowań lub zwrotu tych nieruchomości. Pierwszy rząd PiS podjął stosowną inicjatywę. Została wydana ustawa umożliwiająca uregulowanie w księgach wieczystych stanu posiadania. Zabezpieczono także potrzebne na to pieniądze. Część powiatów zrobiła to bardzo dobrze i nie ma z tą sprawą problemu. Niestety Olsztyn nie zrobił tego.Problemem jest też postawa sądów, które mają przecież możliwość interpretacji przy rozpatrywaniu spraw, a tu w imieniu Rzeczpospolitej działają na szkodę Rzeczpospolitej.— Jest i jedno, i drugie. Jest i współpraca, ale jest także rywalizacja. Tak jak zawsze w polityce. Czasem się współpracuje, a czasem rywalizuje. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.