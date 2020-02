Piękną mamy wiosnę tej zimy. Za nami rekordowo ciepły styczeń, a co przed nami?

Urząd Statystyczny w Olsztynie przekazał informacje dotyczące średniej temperatury odnotowywanej w województwie warmińsko-mazurskim. Okazuje się, że miniony miesiąc był rekordowo ciepły.

Co nas czeka w ciągu najbliższych dni? Sprawdziliśmy w Biurze Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Wygląda na to, że aż do końca lutego nie pojawi się mróz.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego średnia temperatura w styczniu wyniosłai była wyższa o 4,8°C od średniej z lat 1981–2010.Warto przy tym zaznaczyć, że w pierwszym miesiącu trwającego roku maksymalna temperatura wyniosła 9,2°C, a minimalna minus 3,6°C.W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie krupa śnieżna, a wieczorem także deszcz ze śniegiem. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach, zwłaszcza w trakcie przechodzenia opadów, do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na wschodzie i w pierwszej połowie nocy, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, później wzrastające do dużego i całkowitego. Po południu przemieszczające się z zachodu na wschód słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 6°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.Źródło: