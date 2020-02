Plaża nad jeziorem Żbik zalana betonem [ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt lat temu jezioro Żbik było jednym z najczystszych w Polsce. To właśnie tutaj nurkowie mieli prawdziwy raj. Niestety, z czasem jego stan znacznie się pogorszył. Przejrzystość jeziora spada z roku na rok, a linia brzegowa ulega degradacji.

Zobacz także: Wpuścili rurę do jeziora Tyrsko — Wycinają i wyrywają drzewa przylegające do linii brzegowej jeziora Tyrsko — takiego maila otrzymaliśmy od naszej czytelniczki. Pojechaliśmy na miejsce....

Czytelnik przysłał zdjęcia pokazujące obecny stan linii brzegowej. Sytuacja wygląda niepokojąco. Plaża została zalana betonem.Jak poinformował nas rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Jasiński: — to co widzimy obecnie nad jeziorem Żbik, to punkt czerpania wody wykonany w ramach zabezpieczenia Hotelu Manor. Wykonanie spełnia przepisy przeciwpożarowe, a kwestie estetyczne są poza naszą kompetencją. Inwestor zapewnił nas, że na bieżąco będzie umacniał skarpę. Jezioro jest prywatne więc wszystkie prace leżą po stronie inwestora.Parę miesięcy temu radny Robert Szewczyk złożył interpelację w sprawie, w której apelował o uporządkowanie kwestii własności jeziora i ewentualnego przejęcia go jako majątku gminy Olsztyn. Taka zmiana znacząco ułatwiłaby walkę o ochronę jeziora Żbik.— Sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ należy ustalić kto jest właścicielem, jeżeli nie da się tego ustalić lub właściciela brak wtedy w terminie 2 miesięcy od dnia ustalenia wywłaszczenia prezydent Miasta wydaje decyzję o przejęciu nieruchomości. Trzeba również zabezpieczyć pieniądze na ewentualne odszkodowanie, które będą w depozycie przez 10 lat. Procedury nie są proste dlatego prace nad tym projektem jeszcze się nie rozpoczęły. Liczę na to, że w tym roku zaczniemy rozmowy — informuje radny Robert Szewczyk .