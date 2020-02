Policja zapowiada walkę z agresją na drodze i publikuje film z bulwersującymi zachowaniami kierowców [VIDEO]

Jazda „na zderzaku”, błyskanie światłami, trąbienie klaksonem, zajeżdżanie drogi, nagłe hamowanie, a do tego wulgarne gesty i pokrzykiwania – to cechy typowego drogowego agresora. Gdy dołożymy do tego lekceważenie przepisów ruchu drogowego, nadmierną prędkość i wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, agresor staje się piratem drogowym, a także potencjalnym drogowym zabójcą. Policja przygotowała film, w którym pokazuje materiały przesłane przez kierowców, którym udało się zarejestrować nieodpowiedzialne.

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania, policjantom niezbędne też będą dane kontaktowe zgłaszającego i dane ewentualnych świadków zdarzenia. Kompletny materiał można przesłać na adres mailowy stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl (maksymalny rozmiar pliku to 35 MB), lub dostarczyć osobiście do najbliższej jednostki policji.

Policja informuje, że w 2019 roku"Za śmierć i obrażenia tych osób odpowiedzialni byli przede wszystkim kierowcy, którzy rażąco łamali obowiązujące przepisy ruchu drogowego, a także wykazywali się brakiem zdrowego rozsądku oraz zwyczajnym chamstwem za kierownicą. Bo jak inaczej określić zachowanie kierowcy, który najpierw przejeżdżając przez powierzchnię wyłączoną z ruchu wyprzedza inne auta, by po chwili przed nimi zahamować, wymusić pierwszeństwo i skręcić w prawo w inną drogę?" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez KWP w Olsztynie."Zarejestrowane zdarzenia najlepiej obrazują, jak wyglądają główne przewinienia bezmyślnych kierowców na naszych drogach. Lekceważenie znaków poziomych i pionowych, wyprzedanie w miejscach niedozwolonych, przy ograniczonej widzialności, omijanie samochodów zatrzymujących się przed przejściami dla pieszych, przejeżdżanie „na czerwonym”, wyprzedzanie „na trzeciego”, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. W przedstawionych przypadkach te zdarzenia kończą się szczęśliwie, w takim sensie, że nie dochodzi do wypadku, nikt nie ginie, nikt nie odnosi ran. Jednak nie zmienia to faktu, że doszło tu do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spowodowanego nieuzasadnioną brawurą i bezmyślnym lekceważeniem przepisów ruchu drogowego i drogowej kultury.Nagrania pochodzą z kamer innych kierowców i zostały nam przesłane na skrzynkę mailową „Stop Agresji Drogowej” (stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl). Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uruchomili ten specjalny adres mailowy po to, by na adres tej skrzynki mailowej świadkowie mogli przesyłać informacje oraz filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego na terenie naszego województwa. Specjalna skrzynka kontaktowa może pomóc wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem przepisów mogą doprowadzić do tragedii.Każdy kierowca, który posiada w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie, na którym uwiecznił niebezpieczne zachowanie pirata drogowego, może przekazać ten film policjantom. Funkcjonariusze drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych.W większości przypadków sprawy zakończyły się ukaraniem sprawców wykroczeń mandatami karnymi. W kilkunastu przypadkach zostały one przekazane do sądów z wnioskami o ukaranie.Niestety niektóre nagrania i przekazane wraz z nimi informacje nie pozwoliły na to, aby bezmyślny kierowca poniósł konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Wynikało to m.in. ze zbyt niskiej jakości nagrania, która nie pozwalała na skuteczne odczytanie numerów rejestracyjnych auta".Dlatego ważne jest, by osoby które zarejestrują na filmie takie niebezpieczne zdarzenie i będą chciały je przekazać policjantom, dołączyły do niego dodatkowe informacje, takie jak:- datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia;- markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego;- krótki opis zaistniałej sytuacji.Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania skrzynki „Stop Agresji Drogowej” znajdują się na stronie internetowej KWP w Olsztynie Źródło: KWP w Olsztynie