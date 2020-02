Odszedł profesor Zbigniew Endler

Zmarł znany olsztyńskie ekolog, profesor Zbigniew Endler. Miał 74 lata.

Profesor Endler swoje życie zawodowe związał z olsztyńską ART, a potem Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Napisał kilkaset prac, artykułów, książek, ekspertyz i recenzji. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Ekologii Stosowanej UWM. Ostatnio był prorektorem w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.Był częstym gościem w olsztyńskich mediach, także w Gazecie Olsztyńskiej. Po raz ostatni rozmawialiśmy z nim o walce ze smogiem i odchodzeniu w energetyce od węgla i Grecie Thunberg. Powiedział wtedy miedzy innymi:"To, co robią politycy, to ekologia polityczna, deklaratywna. Większość polityków i urzędników kojarzy ekologię z drzewem, gospodarką śmieciową, rezerwatem... To jest plątanie ochrony biologicznej, bo tak się w świecie nazywa, z inżynierią środowiska, która jest nauką techniczną. A prawdziwa ekologia zajmuje się relacjami między organizmami, produkcją biomasy itd. Jest w zasadzie nauką dość nudną. Ale dziś to pojęcie zostało rozciągnięte na wszystko. Pojawiają się ultraekolodzy jedzący wieprzowinę i ubrani w garbowane skóry zwierząt. Młody człowiek, który często dużo mówi o ekologii, wsiada do samochodu, który nie spełnia żadnych norm. To obłęd. Nieufnie podchodzę do deklaracji polityków wytykających politykę ekologiczną Indiom czy Chinom, nie patrząc na swoje podwórko. "Igor Hrywna