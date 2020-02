Dlaczego warto kupować w drogeriach internetowych

Zakupy przez Internet na stałe zagościły w naszej kulturze konsumenckiej. Przysługujące prawo odstąpienia od umowy pozwala na robienie sprawunków bez wychodzenia z domu i bez ryzyka, że coś może nam nie odpowiadać. Zawsze istnieje bowiem możliwość zwrotu produktu. A jak jest z kupowaniem kosmetyków? Czy równie chętnie nabywamy je online?

Kupowanie kosmetyków w Internecie

Czy zatem warto kupować kosmetyki w sieci?

Kosmetyki są specyficzną grupą produktów, ponieważ wymagają przetestowania. I o ile bez problemu nabędziemy w drogerii internetowej te, które znamy i dotychczas były przez nas używane, o tyle trudniej już z nowościami. Prawo zwrotu towaru nie działa tu tak, jak w przypadku innych kategorii produktów. Otwierając kosmetyk i testując, czy nam odpowiada, używamy go. Dlatego odstąpienie od umowy nie jest w tym przypadku możliwe.Oczywiście możemy zrobić rozeznanie w sklepach stacjonarnych, a następnie udać się do drogerii internetowej. Jednak dochodzi tu znowu czas potrzebny na wizytę w sklepie, której chcieliśmy sobie zaoszczędzić. Czy zatem kupować w ciemno, bez testowania?Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo asortyment drogerii internetowych jest na tyle szeroki, że możemy nabywać tu produkty o różnej specyfice. I tak np. żele pod prysznic czy szampony do włosów nie będą wymagały od nas szczególnego przetestowania poza sprawdzeniem ich zapachu. Dlatego w takich kategoriach towarów, możemy bez problemu skorzystać z oferty sklepu, nawet nie znając produktu, a opierając się na opiniach.W przypadku kremów pielęgnacyjnych, produktów do makijażu czy perfum będzie już znacznie trudniej. Te kosmetyki powinniśmy sprawdzać zawsze na skórze: czy nie wywołują reakcji alergicznych, czy odpowiada nam ich działanie, konsystencja itp. Każda cera ma inne wymagania. Dodatkowo kosmetyki kolorowe po aplikacji na skórze mogą różnić się kolorystyką od tej, którą widzieliśmy na zdjęciu w Internecie. W przypadku podkładów sprawa jest o tyle skomplikowana, że kolor musi być idealnie dopasowany do kolorytu naszej skóry.Tak. Drogeria internetowa daje nam możliwość zakupu w zdecydowanie niższych cenach, niekiedy niższych nawet o kilkadziesiąt złotych. Możemy z łatwością znaleźć najkorzystniejszą ofertę, posługując się wyszukiwarką internetową czy porównywarkami cen. Do tego dochodzi możliwość korzystania z kuponów rabatowych, dostępnych na stronach partnerów.Zatem wizyta w sklepie stacjonarnym i zakup online może się zdecydowanie bardziej opłacać. Choć z pewnością nie będzie tak w każdym przypadku. Sprawdzajmy oferty. Odwiedzajmy drogerie, które są znane ze sprzedaży kosmetyków z wyższych półek na preferencyjnych warunkach. Jednym z nich jest drogeria eZebra . Szukajmy możliwości sięgnięcia po dodatkową zniżkę poprzez zapis do newslettera czy korzystanie z karty stałego klienta.