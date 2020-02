Zbeszcześcili pamięć zmarłych

Części nagrobków, krzyże, tablice z danymi zmarłych oraz elementy nagrobnej galanterii znaleziono nieopodal cmentarza w Świętajnie. — Najbardziej zbulwersowało mnie to, że znajdują się tam krzyże i tablice z nazwiskami zmarłych — mówi mężczyzna.

Tablice z nazwiskami zmarłych, zniszczone krzyże nagrobne i potłuczone wazony na kwiaty. Pozostałości po kilkunastu nagrobkach odkrył przypadkowy spacerowicz w lesie tuż przy cmentarzu w Świętajnie.— Spacerowałem z psem i natrafiłem na te porzucone nagrobki — opowiada mieszkaniec Świętajna, który poinformował nas o tym znalezisku. — Byłem bardzo zdziwiony, że kilka metrów za ogrodzeniem cmentarza, tuż przy lesie, ktoś składuje stare nagrobki. Najbardziej zbulwersowało mnie to, że wśród tego wszystkiego walają się krzyże i tablice z nazwiskami zmarłych. Uważam, że tak być nie powinno. Sam zmieniałem niedawno pomnik u rodziców i stary nagrobek zabrał zakład kamieniarski. Dlatego byłem zszokowany tym znaleziskiem. Jak tak można?Mężczyzna uważa, że to bezczeszczenie pamięci zmarłych i obraza uczuć religijnych. Jako osoba wierząca jest oburzony takim postępowaniem kamieniarzy, którzy zajmują się produkcją nagrobków. — Jak można wizerunek Jezusa tak po prostu wyrzucić, by walał się na tym gruzowisku? — dziwi się. — Groby są przecież poświęcone. Powinny być zniszczone, a pasyjki zdjęte. Wystarczy przecież kilka razy uderzyć młotem i po sprawie. Nie rozumiem dlaczego kamieniarz nie zabrał tych nagrobków, tylko wyrzucił je. Fakt, że jak wiosną i latem są liście na drzewach to tego nie widać. Ale te nagrobki muszą być tu wyrzucane od dłuższego czasu, podejrzewam że od ponad roku, a może i dwóch. Niektóre powrastały już w ziemię. Widać też, że co jakiś czas przybywa gruzu i nagrobków — dodaje.Proboszcz z parafii św. Andrzeja Boboli w Świętajnie był zszokowany informacjami, które mu przekazaliśmy. — Tak nie można! Gdzie jest szacunek dla zmarłych? — pyta ks. proboszcz Jerzy Malewicki. — To niedopuszczalne. Można wyrzucać stare nagrobki, ale po zniszczeniu. Obowiązkiem rodziny, która zmienia nagrobek, jest załatwienie sprawy z firmą kamieniarską, by ta zabrała stary. Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją — mówi.Mieszkańcy Świętajna podejrzewają, że ten sposób na pozbycie się starych nagrobków wykorzystała któraś z firm kamieniarskich.— Jestem w szoku. Nie spodziewałam się, że nagrobek człowieka można potraktować w ten sposób - mówi jedna z mieszkanek Świętajna. — Przecież tak się nie godzi. Takie potraktowanie czyjegoś nagrobka to jak urażenie naszych uczuć religijnych. Podczas zmiany nagrobka, stary firma kamieniarska powinna wywieźć z cmentarza i zutylizować. Za to przecież biorą pieniądze...