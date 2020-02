Czy Cycki Murzynki obrażają?

Zdaniem działaczki społecznej Anny Mierzyńskiej tak. Jej zdaniem nazwa tego ciasta jest "obrzydliwa" i "dyskryminuje dwie grupy osób".

Twoim zdaniem: To nazwa rasistowska i seksistowska. Powinna znikąć z języka polskiego To kolejna lewacka fanaberia. Nazwa powinna zostać Ta nazwa mi nie przeszkadza, ale uważam, że nie powinniśmy jej używać pokaż wyniki »

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Anna Mierzyńska na Cycki Murzynki natknęła się w piekarni Cymes w Białymstoku. I tak napisało o tym na Twitterze:- Cała sytuacja jest mocno naciągana. Zrobiła się z tego sztuczna afera. Zdjęcie pochodzi z Białegostoku. Nie będę w żaden sposób interweniować w tej sprawie - powiedział nam dyrektor dyrektor Piekarni i Cukierni Cymes w Olsztynie Tomasz Ołów.Warto wiedzieć, że Cycki Murzynki to nazwa rodzaju ciasta, znana od lat. Nie jest to zatem nazwa własna ciasta piekarni Cymes. Pomijając kontrowersje, jakie niesie ze sobą ta nazwa, oznacza tylko rodzaj ciasta, tak jak jest to z makowcem czy jabłecznikiem.Internet jest pełen przepisów na Cycki Murzynki, bo to ciasto znane od kilkudziesięciu lat. Pojawiły się zresztą jej mutacje, jak na przykład "Cycki Teściowej" czy "Tęczowe cycki". Autorka wideoprzepisu na to ostatnie ciasto ostrzega: "Jeśli zawstydza/oburza/denerwuje Cię nazwa, nie czytaj/nie oglądaj".Igor Hrywna