Trzynasta emerytura może niektórym przejść koło nosa. Jak tego uniknąć?

Tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacana od kwietnia. Jednak niektórym świadczeniobiorcom przejdzie ona obok nosa. Dlatego, żeby ją dostać, trzeba się spieszyć.

Prawdopodobnie nawet 200 tys. emerytów i rencistów nie skorzysta z dodatkowego świadczenia. Chodzi o tych pracowników, którzy wchodzą w wiek emerytalny z dniem 1 kwietnia lub później.Natomiast ci, którzy osiągną ten wiek do 31 marca, muszą się spieszyć, aby do tego momentu wystąpić z wnioskiem do ZUS-u, rozwiązać umowę w zakładzie pracy oraz otrzymać od tego zakładu decyzję o wypłacie emerytury.Jak jednak uspokaja WP.PL, taki wniosek można składać jeszcze przed urodzinami. Nie trzeba zatem czekać do ostatniej chwili. Kobiety mogą więc zgłosić się do ZUS-u na miesiąc przed skończeniem 60. roku życia, a mężczyźni na miesiąc przed ukończeniem 65. roku życia.Źródło: WP.PL