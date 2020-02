W Olsztynie istnieją dwie ulice o tej samej nazwie? Czy to już administracyjny chaos?

- W Olsztynie istnieją dwie ulice Grabowe. Jedna od ok. 50 lat na Likusach. Kolejna powstała na Jarotach. My, mieszkający na Likusach, mamy ogromne kłopoty z odbiorem przesyłek od kurierów, bo krążą one z jednej dzielnicy na drugą - skarży się czytelniczka Małgorzata Grażyna Kurmin

Pani Małgorzata zakupy robi przez internet. Opiekuje się niepełnosprawną mamą, która wymaga stałej opieki. Czekała na kuriera w piątek i doczekała się go dopiero w poniedziałek po południu- Zamówiłam karmę dla psów, więc nie było to dla mnie bardzo pilne. Natomiast często zamawiam również lekarstwa i produkty żywnościowe. Wtedy to byłby już dla mnie spory problem. - skarży się Pani MałgorzataTeoretycznie ul. Grabowej na Jarotach nie ma, bo oficjalnie to już nie jest Olsztyn, a Bartąg w gminie Stawiguda. Granice pomiędzy miejscowościami bardzo się zatarły, bo bloki znajdujące się w Olsztynie od tych w Bartągu dzieli 5 m, tyle co przejście na druga stronę ulicy. Często informując kogoś o lokalizacji i używając nazwy Jaroty, wiemy, że jest to mniej więcej południowa część Olsztyna.Niektórzy mieszkańcy kupując mieszkanie u dewelopera, nie byli pewni, w której miejscowości będą mieszkać. Często też na rynku nieruchomości możemy znaleźć mieszkania, które zawierają błędy w adresie, opisując lokalizację jako ul. Grabowa Olsztyn, Jaroty. Czy to jest zwykła niewiedza czy może chwyt marketingowy? Administracyjnie to jest już Bartąg, ale dla kurierów, taksówkarzy i deweloperów nie jest to już takie oczywiste.Mieszkańcy Olsztyna posiadają bowiem przywileje, których nie mają w mieście osoby zameldowane poza jego granicami. Chociażby darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży."Ulga dotyczy dzieci (od ukończenia 4 roku życia) i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie Olsztyna, których rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Olsztyna i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie"- czytamy na stronie ZDZiT.Ulic w Olsztynie przybywa. Przybywa ich też w sąsiednich miejscowościach. Ostatnimi czasy wiele ulic w całym kraju zmieniło nazewnictwo ze względu na projekt dekomunizacji. Łatwiej zatem zamiast patrona wybrać coś mniej problematycznego, co w przyszłości nie będzie miało żadnych konotacji politycznych czy światopoglądowych.Likusy położone są w północno-zachodniej części Olsztyna. Nazwy ulic nawiązują do charakteru tej dzielnicy, w której występuje głównie niska zabudowa jednorodzinna. Z ulicą Grabową sąsiaduje Jodłowa, Akacjowa, Świerkowa. Czy w Bartągu możemy spodziewać się podobnego sąsiedztwa?Karolina Rogóz-Namiotko