Aktywnie tylko z Decathlonem

Myślisz o sporcie i od razu przychodzi ci do głowy Decathlon Olsztyn? Niech nie dziwi to skojarzenie! To jedyny taki sklep sportowy w stolicy regionu. Z Decathlonem można biegać, jeździć rowerem, morsować, pływać i robić wiele innych fascynujących rzeczy.

W olsztyńskim Decathlonie Olsztyn każdy znajdzie coś dla siebie! I ten, kto jest aktywny na co dzień, i ten, kto dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze sportem. Szukasz roweru, okularów do pływania, butów do biegania, koszulki termoaktywnej, piłki do nogi czy torby na sportowe ubrania? Zajrzyj do tego sklepu. W Decathlonie znajdziesz niezbędny sprzęt, którego potrzebujesz do uprawiania swojego sportu. Ale bogaty asortyment to nie wszystko, co sklep ma do zaoferowania. Olsztyński Decathlon wspiera też lokalną społeczność w rozwijaniu jej sportowych pasji. Współpracuje z klubami sportowymi oraz bierze udział w wielu eventach. Dużą popularnością cieszą się organizowane przez sklep niedzielne wycieczki biegowe. Gratkę mają także olsztyńskie morsy. „Sprawdź się w morsowaniu” to wspólne niedzielne morsowanie przy współpracy z Akademickim Klubem Płetwonurków „Skorpena”. Uczestnicy spotykają się nad Jeziorem Kortowskim i w południe wchodzą do wody.



— Jesteśmy też partnerem Olsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Jako Decathlon przekazaliśmy sprzęt windsurfingowy, dzięki czemu klub mógł otworzyć kolejną sekcję sportową dla dzieci. Natomiast z olsztyńskim OSiR-em zorganizowaliśmy w ubiegłym roku ferie — mówi Dawid Rynkiewicz, dyrektor Decathlonu Olsztyn.

W czerwcu dużym sukcesem zakończyła się organizowana przez Decathlon impreza „Sprawdź się w pływaniu”, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Mieszkańcy Olsztyna z radością przyjęli także akcję „Lato w mieście” organizowaną z Akademickim Klubem Płetwonurków.

— W nadchodzącym letnim sezonie chcemy wystartować z rodzinnym cyklem żeglarskich regat w klasie Omega oraz nauką jazdy konnej. To kolejne akcje organizowane przez naszych pracowników — podkreśla Dawid Rynkiewicz.

Decathlon Olsztyn może realizować swoją misję w Olsztynie właśnie dzięki temu, że zatrudnia prawdziwych pasjonatów sportu. Wielu z nich ma na swoim koncie sukcesy.



— Nasi pracownicy nie zajmują się jedynie sprzedażą produktów — zaznacza Dawid Rynkiewicz. — To przede wszystkim aktywni sportowcy, którzy dzielą się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Angażują się w różne wydarzenia. Przykładem jest bezpłatna nauka pływania, która odbywa się pod okiem naszych pracowników-pływaków: Krzysztofa Pielowskiego, Justyny Burskiej, zawodników AZS UWM, oraz trenera pływania Jarosława Krawczyka.

Nic dziwnego, że Decathlon Olsztyn jest tegorocznym partnerem plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” na 10. najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur.



— To fantastyczna idea: nagradzać najlepszych i aktywnych zawodników — uważa Dawid Rynkiewicz. — To docenienie ich, podziękowanie za sportowe emocje, a także szansa na spotkanie w innych okolicznościach niż rywalizacja. Cieszymy się, że jesteśmy lokalnym sportowym partnerem plebiscytu, tym bardziej, że nominowani do złotej dziesiątki są nasi pracownicy: pływacy Krzysztof Pielowski, Justyna Burska i drużyna Gietrzwałd Rugby, której kapitanem jest Ewa Pydyńska. Te osoby biorą czynnie udział w rozwijaniu naszej oferty i dostosowywaniu jej do lokalnych potrzeb mieszkańców, a te znają najlepiej.







Decathlon Olsztyn to również pierwszy taki ekologiczny, w Polsce. Dlaczego? Zasługą jest jego lokalizacja. Olsztyn to przecież zielone miasto na mapie Polski. Olsztyński budynek został zaprojektowany zgodnie z ideą ekokonceptu, dzięki czemu będzie mniej energochłonny niż inne sklepy o podobnej powierzchni. Projektanci zadbali też o takie elementy jak system odzyskiwania wody. Dzięki temu deszczówka będzie nawadniać rośliny znajdujące się na parkingu oraz charakterystyczną zieloną ścianę budynku. Na elewacji zamontowano z kolei panele słoneczne, a na dachu turbiny wiatrowe. Na klientów czekają też ławki solarne, które pozwalają naładować telefon.