Sędzia Paweł Juszczyszyn: będę sądził dalej

- Zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu - napisał na swoim profilu na FB sędzia Paweł Juszczyszyn. oznacza to, że olsztyński sędzia nie podporządkuje się decyzji Izby Dyscyplinrnej Sądu Najwyższego.

Wcześniej, we wtorek rano (4 lutego 20120) Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła go w pełnieniu obowiązków i zabrała mu 40 proc. wynagrodzenia.Sprawa zaczęła się od próby sędziego Juszczyszyna dotarcia do list poparcia dla sędziów nominowanych do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wtedy w obowiązkach zawiesił go prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, członek KRS, którego podstawy wejścia w skład KRS swoim orzeczeniem podważa sędzia Juszczyszyn.Izba Dyscyplinarna SN 23 grudnia przywróciła sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków. Od tej decyzji odwołał się rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Tym razem zasiadający w Izbie sędziowie zawiesili go w pełnieniu obowiązków.Zdaniem Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego to bardzo wysoka kara, która odzwierciedla ocenę działań sędziego Juszczyszyna. — Dalej już jest tylko decyzja o wydaleniu z zawodu — stwierdziłSędzia Juszczyszyn nie podporządkuje się decyzji Izby Dyscyplinarnej. Dlaczego? To wyjaśnił na swoim profilu na FB:"Proszę Państwa,Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.)Dlatego też, jutro – 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu.Życzę wszystkim, a zwłaszcza - w obecnej sytuacji - sędziom, odwagi i wytrwałości!Trzymajcie się!"oprac. Igor Hrywna