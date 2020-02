Dobre losy absolwentów UWM

Ponad 40% absolwentów UWM studiów I stopnia pracuje na etacie w ciągu 3 lat od uzyskania dyplomu. W przypadku absolwentów studiów II stopnia wskaźnik sięga 70%.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski monitoruje zawodowe losy swoich absolwentów, ankietując przedsiębiorstwa zarówno regionalne jak i o zasięgu międzynarodowym. Najnowsze dane dotyczą absolwentów roku 2017. Badanie objęło 3349 absolwentów 100 kierunków studiów I stopnia oraz 2258 absolwentów 61 kierunków studiów II stopnia.Ponad 40% absolwentów studiów I st. pracuje na etacie, ponad 15% łączy pracę z dalszymi studiami, 42,4% uczy się dalej.W przypadku absolwentów studiów II st. 70% pracuje na etacie (niewiele ponad 2% uczy się dalej). Jeśli mają doświadczenie zawodowe, zarabiają średnio 3 tys. zł brutto. Jeśli nie - ich pensja wynosi ok. 1 tys. zł mniej. W tej grupie badanych już 38% pracowało zanim uzyskało dyplom.- Warto więc zdobywać doświadczenia zawodowe jeszcze w trakcie studiów - komentował prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, prezentując wyniki badań na posiedzeniu Senatu UWM.Jak postrzegają pracodawcy absolwentów UWM? Zdaniem ponad 26% badanych nie wyróżniają się na tle absolwentów innych uczelni; są dobrze przygotowani do pracy (opinia ponad 23% ankietowanych). Według 20% opinia zależy od ukończonego kierunku studiów.Interesująco przedstawia się wykaz najważniejszych cech absolwentów w zależności od ukończonego kierunku studiów. Według pracodawców najważniejszą cechą absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych jest samodzielność; lekarze mają być oprócz bycia samodzielnymi - odpowiedzialni; prawnicy powinni umieć pracować w zespole a wszyscy inni wykazywać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.Większość przedstawicieli firm (67,69%), biorących udział w badaniach ankietowych chce uczestniczyć w realizacji przedmiotów praktycznych; zapytani o możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez wydziały lub Biuro Karier UWM przedsięwzięciach mających na celu lepsze przygotowanie studentów do podjęcia pierwszej pracy, w znacznej większości (73,79%) deklarują chęć udziału w takich inicjatywach.Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj