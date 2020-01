Oszuści znaleźli kolejny sposób na to, by wyłudzać pieniądze od mieszkańców Olsztyna

Przedstawiciele straży miejskiej informuję, że otrzymali informację o oszustach, którzy dzwonią z zastrzeżonego numeru do mieszkańców Olsztyna, podając się za strażników miejskich.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

- Oszuści informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości i groźbie utraty prawa jazdy. Podają nr konta, na które należy wpłacić pieniądze, aby uniknąć konsekwencji - relacjonują przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie.Tymczasem, co podkreślają z całą mocą strażnicy, to tak nie działa. - Żaden funkcjonariusz nie zadzwoni do mieszkańca z informacją o konieczności zapłaty, nie będzie żądał pieniędzy ani podawał numeru konta do przelewu - zapewniają funkcjonariusze olsztyńskiej straży miejskiej.Źródło: Straż Miejska w Olsztynie