Kto nie ma dzieci, dostanie niższą emeryturę. Nowy pomysł rządu

Nowe rozwiązanie emerytalne ma uchronić system przez zapaścią. Pomysł powiązania emerytur z dzietnością popiera podobno Barbara Socha, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. demografii. Jednak nikt nie podał szczegółów proponowanego pomysłu.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Jak mówił w rozmowie z WP.PL, dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, powiązanie dzietności z emeryturą funkcjonuje choćby w Czechach. Lecz u naszych południowych sąsiadów wygląda to tak, że im więcej dzieci urodziła dana kobieta, tym krócej może pracować. Nie ma to jednak wpływu na wysokość świadczeń.Jednak jak uważa ekonomista prof. Witold Orłowski, takie rozwiązanie najpewniej nie wejdzie w życie w ogóle i jest zwykłą „wrzutką”, która nie będzie realizowana.Głównie dlatego, że tworzyłoby to więcej problemów, bo nie wiadomo, skąd takie wyższe emerytury miałyby być finansowane. Można by zabrać składki osobom bezdzietnym, ale byłoby to niezgodne z konstytucją.Mimo to, Orłowski zauważa, że w najbliższym czasie reforma systemu emerytalnego może być nieunikniona.Źródło: WP.PL