Parkowanie kością niezgody. Wojewoda nie zgadza się na ulgi dla mieszkańców Olsztyna, a prezydent Grzymowicz zapowiada walkę

Na stronie internetowej olsztyńskiego urzędu miasta czytamy, że wojewoda chce, by olsztyniacy zamiast trzech złotych za pierwszą godzinę postoju w Strefie Płatnego Parkowania, płacili 3,90 zł.

W ocenie organu nadzoru, art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych nie zawiera upoważnienia do uchwalenia ulg w opłatach ze względu na miejsce odprowadzania podatku dochodowego oraz podmiot, na rzecz którego podatek ten jest odprowadzany. Ponadto, uregulowania załącznika do uchwały w tym zakresie naruszają zasadę równości wobec prawa. Zróżnicowanie korzystających ze strefy płatnego parkowania na podstawie powyższego kryterium, należy ocenić jako niezgodne, z wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego, zasadą sprawiedliwości społecznej nakazującą, by zróżnicowanie poszczególnych osób pozostawało w odpowiedniej relacji do dzielących je różnic. Zasada równości wobec prawa wymaga, by podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną, były traktowane równo, bez różnic faworyzujących lub dyskryminujących. Wprowadzanie zróżnicowania jest dopuszczalne tylko gdy jest uzasadnione, to znaczy gdy pozostaje w związku bezpośrednim celem przepisów, wagą interesu, dla którego zróżnicowanie jest wprowadzone, pozostaje w proporcji do interesów naruszanych oraz nie uwłacza w sposób zasadniczy innym wartościom (tak: w wyroku TK z dnia 6 grudnia 1997 r., sygn. akt: K 8/97 ; wyroku TK z dnia 4 stycznia 2000 r., sygn. akt: K 18/99 ). We wskazanych wyżej regulacjach przedmiotowej uchwały, Rada Miasta naruszyła zasady: równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej, wprowadzając, nieznajdujące należytego uzasadnienia, zróżnicowanie osób korzystających ze strefy płatnego parkowania poprzez uprzywilejowanie pozycji mieszkańców Olsztyna.

"- Mieszkańcy mają prawo do ulg, do określonych przywilejów - mówi prezydent Piotr Grzymowicz. - Będziemy walczyć o niższe stawki dla mieszkańców Olsztyna. W następnym tygodniu złożymy skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody".



Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Chodzi oczywiście o uchwałę rady miasta, w której zaproponowano, by(potwierdzając tym samym opłacenie podatku dochodowego na rzecz gminy Olsztyn),Pomysł ten nie spodobał się nie tylko mieszkańcom sąsiednich gmin, ale i wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, który w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia nadzorczego napisał:W swoim rozporządzeniu wojewoda odniósł się także do innych fragmentów uchwały Rady Miasta z 27 listopada 2019 roku. Chodzi między innymi o upoważnienie Prezydenta do wprowadzenia ograniczeń, a nawet włączeń w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Tymczasem, jak wskazuje wojewoda, "Nie jest zatem możliwe przeniesienie na Prezydenta Miasta tj. organ wykonawczy gminy, kompetencji przynależnych radzie gminy w określonym ustawowo zakresie"."W związku z decyzją wojewody stwierdzającą nieważność części uchwały Rady Miasta z 27 listopada 2019 roku dotyczącej m.in. stawek w Strefie Płatnego Parkowania, prezydent Olsztyna zapowiada wystąpienie w tej sprawie do sądu" - czytamy na stronie internetowej Ratusza. I dalej:Przypomnijmy, że zgodnie z ubiegłoroczną decyzją radnych zmiany w strefie miały być wprowadzane w dwóch etapach. Dotyczyły zarówno wysokości opłat za postój, jak i zasięgu strefy.Najpierw - od lutego 2020 roku – miałyby zacząć obowiązywać nowe stawki za parkowanie. Przykładowo: pierwsza godzina postoju kosztowałaby 3 zł (dotychczas 2,5 zł), a miesięczny abonament 150 zł (dotąd 100 zł). Kolejną nowością byłoby zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C). To oznacza, że zamiast trzech podstref, miałyby obowiązywać tylko dwie - C (czerwona) oraz T (zielona).Natomiast od lipca 2020 roku wprowadzone miały zostać wprowadzone kolejne rozwiązania. Podstawowa opłata wyniosłaby 3,9 zł za pierwszą godzinę postoju, a miesięczny abonament – do 250 zł. Jednak w przypadku płatności Olsztyńską Kartą Miejską, potwierdzającą opłacenie podatku dochodowego na rzecz gminy Olsztyn, użytkownicy mogliby korzystać z ulgi i obowiązywałyby ich stawki wprowadzone w lutym 2020 roku, czyli np. 3 zł za pierwszą godzinę postoju i 150 złotych za miesięczny abonament. Dodatkowo, od lipca Strefa Płatnego Parkowania zostałaby rozszerzona o ulice Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.Źródła:1) Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.6.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XV/256/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania2) https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/wojewoda-zabiera-ulgi-mieszkancom-olsztyna.html