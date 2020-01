Jest powiadomienie o referendum w sprawie odwołania prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza

Grupa mieszkańców Olsztyna powiadomiła prezydenta Olsztyna i komisarza wyborczego w Olsztynie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego. Jego inicjatorzy chcą odwołania ze stanowiska prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Jeśli inicjatorom referendum uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, to komisarz wyborczy w Olsztynie zarządzi referendum, do którego mogłoby dojść w maju. Żeby było ono ważne, będzie musiało wziąć w nim udział ok. 38,5 tys. mieszkańców Olsztyna.



Są pierwsze konkretne kroki w sprawie referendum w Olsztynie. Grupa sześciu mieszkańców Olsztyna powiadomiła w piątek prezydenta Olsztyna i komisarza wyborczego w Olsztynie Mariusza Stachowiaka o inicjatywie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza., a podpisy mogą zacząć zbierać już od piątku.— Liczymy, że to będzie dużo wyższe poparcie do tego, żeby referendum się odbyło — stwierdził Piotr Jastrzębski, pełnomocnik inicjatora referendum.— Nie jest to grupa związana tylko z Czesławem Jerzym Małkowskim — dodał Krzysztof Teliczan, jeden z sześciu członków grupy inicjatywnej. — Jest to inicjatywa oddolna mieszkańców i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek partią.O tym, że Olsztyn może czekać drugie referendum w sprawie odwołania urzędującego prezydenta miasta, zrobiło się głośno po tym, jakW miniony wtorekJako powód wskazali zarzuty prokuratorskie, które ciążą na prezydencie Olsztyna w związku z nieprawidłowościami w stowarzyszeniu Helper, oraz fatalny budżet miasta w którym brakuje pieniędzy na oświatę, opiekę nad najmłodszymi oraz kulturę.am