Nowa stacja paliw lotniczych w Gryźlinach

Dla administrującej powiatowo-gminnym lądowiskiem w Gryźlinach spółki Fotowoltaika, nowy rok rozpoczął się inwestycją, która przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tego obiektu lotniczego.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

— Na lądowisko dotarł właśnie nowy zbiornik na paliwo lotnicze JET-A1. Do tej pory tankowały u nas ultra lekkie samoloty, które mogły kupić jednorazowo około 50 litrów paliwa. Nowa stacja pozwoli korzystać z naszych usług statkom powietrznym z silnikami turbo, które będą mogły zatankować nawet około 600 litrów — mówi Radosław Nowosielski, prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.W tej chwili trwa załatwianie spraw proceduralnych związanych ze sprzedażą paliwa JET-A1, tak by pierwsze samoloty z silnikiem turbo mogły zatankować w Gryźlinach już na początku sezonu, czyli na przełomie kwietnia i maja. Co ważne, piloci będą mogli płacić za nie także kartą kredytową. Dzięki uczestnictwu w programie „Polska bezgotówkowa”, od 1 stycznia na lądowisku można rozliczać transakcje także w ramach transakcji elektronicznych.— Inwestycja była możliwa dzięki wypracowanej nadwyżce finansowej spółki. Zbiornik kosztował około 120 tys. zł, liczymy na to, że zwróci się w ciągu dwóch lat. Nowa inwestycja oznacza, że spółka będzie utrzymywać płynność finansową oraz generować przychód nie tylko w oparciu o operacje lotnicze, ale także sprzedaż paliwa w dużo większym niż dotąd zakresie. Lądowisko musi się rozwijać i właśnie robimy krok do przodu — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.Funkcjonująca na lądowisku od 2012 roku Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda. Po kilku trudnych pierwszych latach w 2017 roku spółka wypracowała przychód w wysokości 56 tys. zł, w kolejnym zysk przekroczył kwotę 93 tys. zł. Za 2019 rok prognozowana jest na plusie kwota sięgająca 120 tys. zł.— Rok 2020 zaczynamy od przekształcenia lądowiska w lotnisko użytku publicznego a następnie w lotnisko użytku wyłącznego — dodaje prezes Nowosielski. — To powinno przyczynić się do umocnienia pozycji Gryźlin na lotniczej mapie Polski i Europy, a tym samym, przyczynić się do większej popularyzacji naszego pięknego regionu. W dalszej perspektywie przygotowuje my inwestycji związanych z oświetleniem obecnego, trawiastego pasa startowego, jak i do budowy nowego – utwardzonego. A w związku z tym, że co roku przybywa nam nowych statków powietrznych, przymierzamy się również do budowy nowego hangaru samolotowego.Źródło: