Poszukiwacze pracy – sprawdź jakim typem jesteś!

Okres bezrobocia może przytrafić się każdemu. Zmiana miejsca zatrudnienia nie we wszystkich przypadkach przebiega płynnie. Grunt to nie tracić humoru i z optymizmem patrzeć na czekające nas wyzwanie, jakim bez wątpienia jest znalezienie nowego miejsca. Nie daj się przytłoczyć złym myślom – w tym kraju na pewno znajdzie się praca dla osoby z Twoim wykształceniem. Trzeba tylko wybrać odpowiednią strategię jej znalezienia. Zobacz, którym typem poszukiwacza pracy jesteś!

Przyjaciel Pani Halinki

Jakub Wędrowniczek

Królik z Kubusia Puchatka

Nieustraszony Zdobywca Internetu

W kryzysowej sytuacji ufasz państwowym instytucjom. Już na drugi dzień po zakończeniu okresu wypowiedzenia, punktualnie o 9, grzecznie ustawiasz się w kolejce petentów pod drzwiami lokalnego Urzędu Pracy. Wiesz, kiedy możesz ubiegać się o zasiłek, znasz wszystkie swoje prawa i obowiązki jako bezrobotny. Urzędniczki witają Cię z szerokim uśmiechem, bo wiedzą, że zawsze masz w zanadrzu dobrą czekoladę, przestrzegasz wyznaczonych terminów i cierpliwie czekasz, aż wprawiona w ruch biurokratyczna maszyna pomoże Ci znaleźć stanowisko na miarę Twoich możliwości.Uważasz, że dobrą pracę trzeba sobie wychodzić. Zakładasz więc pieczołowicie dobrany outfit w stylu smart casual, wygodne buty i ruszasz na prawdziwą wyprawę. W skórzanej aktówce leży kilka egzemplarzy wydrukowanych CV, a Ty cierpliwie chodzisz od jednej firmy do drugiej. Przemierzasz zakamarki targów pracy i z reprezentacyjnym uśmiechem nr 5 pytasz, czy możesz zostawić swoją aplikację. Wiesz, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego wolisz załatwić wszystkie sprawy osobiście.Nie ma co ukrywać – jesteś człowiekiem z koneksjami i znasz ludzi, którzy znają ludzi. Najczęściej jeszcze w trakcie okresu wypowiedzenia rozsyłasz wici wśród swoich kontaktów. Dzięki temu gładko przechodzisz z jednej pracy do drugiej, bo zawsze ktoś gdzieś słyszał coś o poszukiwaniach pracownika właśnie z Twoimi kwalifikacjami. Dobrze rozbudowana sieć kontaktów umożliwia Ci również pomoc w znajdywaniu pracy dla znajomych. Twoi pracujący w korporacjach znajomi Cię uwielbiają, bo już kilku z nich pomogłeś zgarnąć premię za polecenie nowego pracownika.Jesteś mistrzem mediów społecznościowych i Internetu. Wiesz, na jakich portalach warto mieć konto i śledzisz na bieżąco sytuacje na rynku pracy. Nie ograniczasz się tylko do samego CV i listu motywacyjnego – niestraszne Ci nagrywanie filmików i wykonywanie różnego rodzaju zadań rekrutacyjnych. Interesujesz się wszelkimi nowinkami z dziedziny internetowej rekrutacji online. Jako jeden z pierwszych założyłeś konto na platformie Talentuno . Zafascynowany jej możliwościami próbujesz wykorzystać ją nie tylko do znalezienia nowej pracy dla siebie, ale rozważasz również karierę MatchMakera.