5 powodów dla których warto spędzić ferie zimowe w Polsce

Dzisiejsza oferta turystyczna jest bardzo bogata. Zewsząd kuszą nas wyjazdami do Włoch, Austrii, Albanii czy nawet Rumunii. Ale czy warto? Dziś przekonamy Was, że ferie w Polsce, z dziećmi czy bez, są najlepszym możliwym pomysłem:

1. Waluta i cenyWyjście z całą rodziną w Austrii do restauracji może być zabójcze dla waszej kieszeni. Dodatkowo, przez wzgląd na potrzebę wymiany waluty i ciągłe wahania kursów nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnej ceny. Może to powodować dodatkowe napięcie i stres a przecież nie po to jedziemy na urlop, żeby się stresować.2. Polska KuchniaPolska kuchnia to wspaniałe, regionalne smaki. Restauracja Kurza Góra położona na terenie Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku - największej stacji narciarskiej w północnej Polsce, pretenduje do miana najlepszej kuchni dla narciarzy i snowboardzistów w Polsce. Bardzo różnorodne menu, starannie wyselekcjonowane składniki, lokalni dostawcy i młody, pomysłowy Szef Kuchni to ich przepis na sukces. Tam zjecie wspaniałe ryby, prawdziwe burgery i wyśmienite sałatki!. Przytulne wnętrze sprawi, że poczujecie się jak w górach! To zdecydowanie dobry kierunek na ferie!3. JęzykBrak bariery językowej jest jednym z ważniejszych elementów składowych udanego wypoczynku. Nawet jeśli my nie mamy z tym większego problemu, nasze dzieci to już zupełnie inna kwestia. Każda lekcja z polskojęzycznym instruktorem będzie bardziej przyswajalna a nauka będzie szła znacznie szybciej. Chcecie wyskoczyć gdzieś po nartach? Nasmarować sprzęt? Poprosić w hotelu o zwiększenie ogrzewania? W ojczystym języku będzie znacznie prościej.4. Lokalizacja i szybki dojazd12-sto godzinna podróż samochodem czy autobusem bywa wyczerpująca, zwłaszcza jeśli podróżujecie z dziećmi. Czy nie lepiej spędzić ten czas na stoku? Jeśli jesteście z okolic Pomorza ośrodek narciarski Kurza Góra to odległość niespełna dwóch godzin samochodem z Gdańska, jeśli z Mazur to niespełna godzina drogi z Ostródy. To spora oszczędność nie dość, że na czasie to również na kosztach dojazdu! Lepiej przeznaczyć te środki na doszkolenie swoich umiejętności jazdy podczas lekcji z instruktorem!5. BezpieczeństwoUpadki biur podróży to niestety ostatnio coraz częściej obserwowane zjawisko. Fakt pozostania na lodzie w obcym kraju w dodatku podczas urlopu, może nam go skutecznie zepsuć. Może więc warto samemu zaplanować wyjazd? Z drugiej strony wizja zamachów terrorystycznych to mocny argument, dla którego warto pozostać w kraju. Bardzo często Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje komunikaty o zaleceniu zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania w krajach chociażby takich jak Francja czy Włochy, a to przecież kierunki najczęściej sprzedawane zimą przez biura podróży.Tylko co z pogodą i śniegiem?Wiele polskich zimowych kurortów boryka się ostatnio z brakiem śniegu. Są jednak takie miejsca, jak wspomniana wcześniej największa stacja narciarska w północnej Polsce - Kurza Góra, która posiada dwie nowoczesnej Fabryki Śniegu. Co to takiego? Fabryki Śniegu to urządzenia, często wykorzystywane podczas przygotowywania tras olimpijskich przez wzgląd na swoje właściwości - produkują śnieg nawet w dwucyfrowych dodatnich temperaturach. Są one więc najlepszą gwarancją śniegu dla ośrodków je posiadających.Stacja narciarska Kurza Góra. www.kurzagora.pl