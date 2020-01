Artur Żmijewski nie zagra już ojca Mateusza. Aktor odchodzi z serialu

Pierwsze plotki dotyczące odejścia Artura Żmijewskiego z planu „Ojca Mateusza” pojawiły się już w czerwcu. Teraz jednak stało się jasne, że postać tytułowego księdza zniknie z serialu. Powodem miały być niskie zarobki aktora.

Jak pisze wp.pl, tytułowy ksiądz Mateusz ma wyjechać na początku nowego sezonu na rekolekcje do Krakowa. Tym samym w parafii ma pojawić się nowy ksiądz, Walery Opłatek grany przez Mikołaja Roznerskiego.Według nieoficjalnych doniesień przyczyną odejścia Żmijewskiego z serialu były zbyt niskie zarobki aktora. Jednak na razie ani on, ani producenci nie odnieśli się do tych medialnych doniesień.Źródło: