Nowy rodzaj oszustwa internetowego. Hakerzy chcą wyłudzić 40 tysięcy złotych

Internetowi oszuści nie przebierają w środkach. Wysyłają mejle z informacją, że przy oglądaniu stron pornograficznych włamali się do zamontowanej w komputerze kamerki. Żądają więc pieniędzy, by materiały te nie wyciekły i tu trzeba być ostrożnym.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Sextorion to rodzaj oszustwa, w którym haker żąda pieniędzy za nieupublicznianie materiałów z kamerki komputera. Jest to o tyle wstydliwe, że owe nagrania zostały zrobione podobno w czasie, gdy użytkownik odwiedzał strony dla dorosłych.Groźba szantażystów przedstawia się następująco:"Zainstalowaliśmy złośliwe oprogramowanie szpiegowskie na twoim komputerze i smartfonie. Jeśli nie zapłacić danej kwoty w ciągu 48 godzin, wspomniane materiały trafią do wszystkich osób w twojej liście kontaktów w telefonie, Messengerze itd."Jak jednak uspokajają dziennikarze wp.pl, wiadomość, która ostatnio jest wysyłana do różnych użytkowników jest najpewniej fałszywa. Treść i forma sugerują, że mejl został skomponowany przez maszynę.Potencjalni hakerzy żądają 7860 funtów, czyli około 40 tys. złotych, przy czym chcą, by płatność zrealizować za pomocą bitcoinów. Dodatkowo dodają instrukcję dla tych, którzy nie wiedzą, jak działają kryptowaluty.Wszystko jednak wskazuje, że owi oszuści nie dysponują żadnymi filmami z naszym udziałem. Dlatego takie wiadomości można z czystym sumieniem zignorować.Źródło: