Olsztyn już gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Pierwsze pieniądze wpadły już do skarbonki, a to przecież dopiero początek. Szykuje się moc atrakcji, ale przede wszystkim moc naszych serc.

— Kiedy się urodziłem ważyłem 1 kg. Musiałem przebywać w inkubatorze. Pierwszą rzecz, jaką widziałem, co mówi mi mama, były czerwone serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — opowiada Maciek. — Dzisiaj jestem wolontariuszem orkiestry. To daje mi dumę. Tym większą, że orkiestra pomaga niewinnym dzieciom. Dzięki niej mogą mieć cele w życiu i mogą uwierzyć w swoje możliwości. Coś o tym wiem.

Orkiestra najgłośniej zagra w weekend. W sobotę imprezy odbędą się w Aurze i w Galerii Warmińskiej. Najwięcej wydarzy się w niedzielę na starówce, gdzie odbędą się koncerty i licytacje. Zagrają m.in. Romantycy Lekkich Obyczajów, Hitano i Czyści jak Łza. Będzie można przejechać się zabytkowym autem, a przede wszystkim wziąć udział w konkursie „Wielka ściskawa”.

Maciek Danylczuk ma dziś 11 lat. Miał urodzić się 23 lutego, ale postanowił przyjść na świat dwa miesiące wcześniej. Gdy pojawił się na świecie, jego życie wisiało na włosku. Walczył jednak o każdy dzień i nabierał sił.W Olsztynie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już gra. Do puszki, jak na razie wirtualnej, trafiają pierwsze pieniądze. W chwili, gdy piszemy ten artykuł, jest 1615 zł.A do wielkiego finału zostało jeszcze kilka dni. Jednak Olsztyn w tym roku zaczął wcześniej. Dlatego, żeby zebrać jak najwięcej. W tym roku cel jest wyjątkowy — zebrane pieniądze będą wspierać najwyższe standardy diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej.— Orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka wspiera nasz szpital już od 25 lat. Przez ten czas otrzymaliśmy aparaturę o wartości 12,5 mln zł. To nieoceniona pomoc. Nie ma w szpitalu oddziału, w którym nie byłoby serduszka — mówi lek. Barbara Chwała, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. — Ostatnim sprzętem, jaki otrzymaliśmy, jest bardzo dokładny cyfrowy aparat rentgenowski warty 800 tys. zł. Możemy dokładnie ustalać dawkę dla dzieci, co jest szczególnie ważne u maluchów. Czekamy na nowoczesny ultrasonograf o wartości 500 tys. zł. W styczniu zaczynamy też montowanie własnego tomografu komputerowego, który kosztuje ponad 4 mln zł.— W tym roku zbieramy na sprzęt, który jest niezbędny w czasie operacji i po niej. W Olsztynie zostanie zakupiona aparatura dla kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej — dodaje Monika Falej, szefowa olsztyńskiego sztabu WOŚP. — Dlatego warto pomagać.Rocznie do olsztyńskiego szpitala dziecięcego trafia ok. 300 tysięcy dzieci. Ponad 250 tys. leczy się w poradniach specjalistycznych.Co będzie się działo w Olsztynie? Właściwie już się dzieje. Imprezy towarzyszące odbywają się w szkołach i w organizacjach pozarządowych. Również hobbyści organizują swoje wydarzenia. Ale przede wszystkim działa olsztyńska Eskarbonka, którą można znaleźć na olsztyńskich stronach WOŚP.— Będzie można zobaczyć ich już od środy 8 stycznia, bo wtedy ruszają pierwsze imprezy. Natomiast w sobotę w mieście pojawi się ich 200. Finał odbędzie się oczywiście w niedzielę — opowiada Daniel Nowakowski, koordynator wolontariuszy WOŚP w Olsztynie. — Najmłodszy wolontariusz w tym roku ma 2 lata, nastraszy 62 lata. Każdy wolontariusz musi mieć identyfikator z hologramem, czerwony plecak, koszulkę WOŚP, puszkę i naklejki-seruszka.— Chodzi o to, aby jak największa liczba osób ścisnęła się w sercu o powierzchni 20 metrów kwadratowych. To ogólnopolska zabawa. Miasto, w którym przytuli się najwięcej osób, wygra 50 tys. zł na sprzęt medyczny dla szpitala dziecięcego — zachęca Urszula Geszczyńska, która koordynuje imprezy towarzyszące WOŚP. — Z konkursem startujemy 12 stycznia o godz. 15 na starówce. Damy radę? Damy!ADA ROMANOWSKA