Największe na Warmii i Mazurach Targi Ślubne BAJKOWY ŚLUB!

W jednym dniu, pod jednym dachem kompleksowa oferta do organizacji ślubu i wesela. Ofertę swoją prezentować będą: Salony sukien ślubnych, salony garniturów, restauracje i hotele, pojazdy do ślubu, firmy dekorujące, salony fryzjerskie i wizażu, szkoły tańca, fotografowie i fotobudki, cukiernie i atrakcje weselne, nie zabraknie też oferty na wieczór panieński i kawalerski.Do wygrania:Suknia A.Pracownia KrawieckaGarnitur KAZZOWśród wielu atrakcji:Outletowa sprzedaż nowych sukni ślubnych już od 600 zł!Mistrzostwa Makijażu MAKE UP SHOW o puchar Republiki KreacjiMistrzostwa stylizacji paznokci Nail Master 2020Gość specjalny targów BAJKOWY ŚLUB Kamila Romanow Guru w Branży Ślubnej, odpowie na każde pytanie dotyczące organizacji ślubu i wesela. Dodatkowo będzie można kupić jej książkę "Wasz wymarzony dzień"Ja co roku atrakcją Targów Ślubnych Bajkowy Ślub, które odbędą się 19 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej Urania będą XII Mistrzostwa Makijażu MAKE UP SHOW o Puchar Republiki Kreacji Małgorzaty Rucińskiej.8 wizażystek na oczach widzów będzie miała za zadanie wykonać makijaż inspirowany kolorami oceanu.TEMAT MISTRZOSTW OCEANIC VENUSZapraszamy przyszłe młode pary i ich najbliższych19 stycznia niedziela Hala Urania 10:00 -17:00