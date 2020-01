Chcą odwołania Piotra Grzymowicza. Zwolennicy Czesława Jerzego Małkowskiego organizują referendum

Zwolennicy Czesława Jerzego Małkowskiego chcą odwołać ze stanowiska prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Wniosek w sprawie referendum ma trafić do komisarza wyborczego w najbliższy poniedziałek.

Wszystko wskazuje na to, że Olsztyn czeka po raz drugi referendum w sprawie odwołania urzędującego prezydenta miasta. Wczoraj zwolennicy byłego prezydenta Czesława Jerzego Małkowskiego, który został niedawno uniewinniony od zarzutu gwałtu, spotkali się z byłym prezydentem Olsztyna. Do spotkania doszło w jednym z olsztyńskich lokali. Podczas spotkania zapadła decyzja o zorganizowaniu referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Piotra Grzymowicza.Jako powód inicjatorzy wskazali zarzuty prokuratorskie, które ciążą na prezydencie Olsztyna w związku z nieprawidłowościami w stowarzyszeniu Helper oraz fatalny, w ich ocenie, budżet miasta, w którym brakuje pieniędzy na oświatę, opiekę nad najmłodszymi oraz kulturę.Wniosek o referendum ma trafić do komisarza wyborczego w najbliższy poniedziałek. Żeby doszło do referendum jego inicjatorzy muszą zebrać ok. 13 tys. podpisów mieszkańców Olsztyna.am